阅文将以近155亿元收购新丽传媒 腾讯或是最大赢家

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:13号晚间，阅文集团发布公告称，将以不超过155亿元人民币的价格收购新丽传媒100%股权，结算方式为现金与新股相结合。收购完成后，新丽传媒将成为阅文集团的全资附属公司。

阅文集团方面表示，新丽传媒的管理团队将继续负责电视剧、网络剧和电影制作业务，与此同时，阅文集团也将为新丽传媒提供内容库、作家平台及编辑队伍等资源。“收购新丽对阅文来说，是一个能将自身内容实力向下游延展的稀缺机会，我们相信，此次联合将为阅文股东创造重要的长期战略价值。”阅文集团联席CEO梁晓东表示。

腾讯作为阅文集团大股东以及新丽传媒第二大股东，将获得阅文集团支付的对价52. 9 亿元，结算方式为股份;新丽传媒管理层卖方持股则要价102. 1 亿元，以50%现金及50%股份结算。

阅文集团前身为腾讯文学，腾讯文学收购盛大文学后，联合成立了新公司阅文集团。

新丽传媒成立于 2007 年，主要从事电视剧、网络剧及电影的制作和发行，主要的代表作品包括《余罪》、《悟空传》、《羞羞的铁拳》及《夏洛特烦恼》等。