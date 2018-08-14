“扫一扫”分享到微信

动态

阅文将以近155亿元收购新丽传媒 腾讯或是最大赢家

2018-08-14 15:45 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:13号晚间，阅文集团发布公告称，将以不超过155亿元人民币的价格收购新丽传媒100%股权，结算方式为现金与新股相结合。收购完成后，新丽传媒将成为阅文集团的全资附属公司。

阅文集团方面表示，新丽传媒的管理团队将继续负责电视剧、网络剧和电影制作业务，与此同时，阅文集团也将为新丽传媒提供内容库、作家平台及编辑队伍等资源。“收购新丽对阅文来说，是一个能将自身内容实力向下游延展的稀缺机会，我们相信，此次联合将为阅文股东创造重要的长期战略价值。”阅文集团联席CEO梁晓东表示。

腾讯作为阅文集团大股东以及新丽传媒第二大股东，将获得阅文集团支付的对价52. 9 亿元，结算方式为股份;新丽传媒管理层卖方持股则要价102. 1 亿元，以50%现金及50%股份结算。

阅文集团前身为腾讯文学，腾讯文学收购盛大文学后，联合成立了新公司阅文集团。

新丽传媒成立于 2007 年，主要从事电视剧、网络剧及电影的制作和发行，主要的代表作品包括《余罪》、《悟空传》、《羞羞的铁拳》及《夏洛特烦恼》等。

QQ截图20180814154837.pngQQ截图20180814154837.png

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

思科将斥资23.5亿美元收购互联网安全公司Duo Security

思科将斥资23.5亿美元收购互联网安全公司Duo Security

Facebook收购办公软件公司Redkix

Facebook收购办公软件公司Redkix

外媒称清华紫光以26亿美元收购法芯片制造商Linxens

外媒称清华紫光以26亿美元收购法芯片制造商Linxens

网文界老大阅文，这次为何“丢掉”了唐家三少的新作？

网文界老大阅文，这次为何“丢掉”了唐家三少的新作？

相关热点

英伟达推新一代芯片"图灵" 针对制片人等专业人士

· 英伟达 图灵 芯片

滴滴旗下小桔车服收购嗨修养车 共覆盖7个城市

· 小桔车服 嗨修养车 滴滴

谷歌强行追踪用户位置 即使用户关闭设置仍秘密追踪

· 谷歌追踪用户位置 谷歌地图

蓝思科技拟向控股股东香港蓝思借款不超过50亿元

· 蓝思科技

周鸿祎荧幕首秀央视大剧《执行利剑》 饰演国内顶尖反病毒专家

· 周鸿祎

饿了么CEO亲自送外卖 订餐者：这牛我能吹一辈子

· 饿了么CEO亲自送外卖 饿了么 CEO

酸菜鱼店环境脏乱差 外卖员看不下去举报

· 外卖员看不下去举报 外卖小哥 外卖

吻戏鉴定师成新职业 阿里招聘优酷数据标注师

· 吻戏鉴定师 阿里巴巴 优酷

支付宝邀请“支付宝大爷”一起做个“支付宝示范店”

· 支付宝 支付宝商户

666！外国人这样追"延禧攻略” 网友：翻译棒已经这么牛逼了么

· 翻译棒 延禧攻略
查看更多
﻿

编辑推荐

iOS 12 Beta 7 移除FaceTime 群聊功能，苹果：将延后发布

[数码日爆]· 08月14日

滴滴旗下小桔车服收购嗨修养车 共覆盖7个城市

[动态]· 08月14日

谷歌强行追踪用户位置 即使用户关闭设置仍秘密追踪

[动态]· 08月14日

魅族16th深度拆解：铜管散热+双层中框

[数码]· 08月14日

蓝思科技拟向控股股东香港蓝思借款不超过50亿元

[动态]· 08月14日

饭否遭到黑客攻击 信息流停在2011年

[动态]· 08月14日

高通被罚234亿最终不了了之：联发科吐槽有失公平

[动态]· 08月14日

索尼推最强音乐播放器DMP-Z1：售价5.5万元

[数码]· 08月14日