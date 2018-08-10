“扫一扫”分享到微信

动态

巨人网络因涉及重大事项核查 暂停重组

2018-08-10 16:43 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息:今天，证监会发布公告称，因巨人网络涉及重大事项核查，决定对其发行股份购买资产申请方案提交并购重组委审核予以暂停。

据了解，巨人网络于8月6日发布消息，称其以305亿元收购了Playtika，项目将进入中国证监会并购重组委审核阶段。随后巨人网络发布公告，将自8月6日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并申请复牌。

Playtika是以色列的一家用人工智能技术公司。Playtika善于用人工智能手段去改造游戏，拥有核心技术壁垒。全球员工超过1300人，主打产品是棋牌社交类手游，类似“海外版的QQ棋牌社交游戏平台”。巨人网络表示，希望通过此次收购加强在人工智能领域的全球化布局。

不过，证监会在公告中并未明确说明巨人网络涉及重大事项核查的详细情况。

以下为公告原文：

根据《并购重组委 2018 年第 38 次工作会议公告》， 8 月 10 日下午拟召开并购重组委会议，审核巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产申请方案。会议公示期间，因巨人网络集团股份有限公司涉及重大事项核查，根据《中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作规程》相关规定，我部决定对巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产申请方案提交并购重组委审核予以暂停，待相关事项明确后视情况决定是否恢复审核。

根据相关规定，我部取消召开并购重组委 2018 年第 38 次工作会议.

上市公司监管部

2018 年 8 月 10 日

QQ截图20180810164554.png

图片来源图虫：已授站长之家使用

 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

巨人网络重组暂停，305亿并购案突遭急刹车

巨人网络重组暂停，305亿并购案突遭急刹车

巨人网络停牌重组 305亿收购Playtika拥抱人工智能

巨人网络停牌重组 305亿收购Playtika拥抱人工智能

金立重组重大进展：国资背景企业全面接手

金立重组重大进展：国资背景企业全面接手

金钱、斗争与宿命十年：从网游七雄到三国博弈

金钱、斗争与宿命十年：从网游七雄到三国博弈

相关热点

巨人网络重组暂停，305亿并购案突遭急刹车

· 巨人网络重组暂停 巨人网络 Playtika

宏碁召回部分笔记本电脑电池：大陆受影响数量超2.5万台

· 宏碁 宏碁笔记本 宏碁召回电池

趣头条回应上市传闻：一直对融资渠道保持开放态度

· 趣头条 趣头条上市

支付宝小程序收藏入口上线十天 活跃收藏用户量增120%

· 支付宝小程序 支付宝

吻戏鉴定师成新职业 阿里招聘优酷数据标注师

· 吻戏鉴定师 阿里巴巴 优酷

支付宝邀请“支付宝大爷”一起做个“支付宝示范店”

· 支付宝 支付宝商户

666！外国人这样追"延禧攻略” 网友：翻译棒已经这么牛逼了么

· 翻译棒 延禧攻略

马云：顶级公司应该女多男少，阿里48%员工是女性

· 马云 阿里巴巴

周鸿祎评价“谷歌重返中国”传言：这个市场需要鲶鱼

· 谷歌重返中国 周鸿祎

iPhone新机双卡特性没跑，然而似乎并非“双待”

· iPhone双卡双待 iPhone
查看更多
﻿

编辑推荐

巨人网络305亿并购审核突遭暂停：涉重大事项核查

[动态]· 08月10日

宏碁召回部分笔记本电脑电池：大陆受影响数量超2.5万台

[动态]· 08月10日

趣头条回应上市传闻：一直对融资渠道保持开放态度

[动态]· 08月10日

三星重金投入人工智能等新技术 开辟手机和芯片之外的增收新

[外闻]· 08月10日

支付宝小程序收藏入口上线十天 活跃收藏用户量增120%

[动态]· 08月10日

暴走漫画回应“唐马儒”控诉：按月支付李迪演出费用

[动态]· 08月10日

考拉阅读宣布完成2000万美金B轮融资 GGV再度领投

[动态]· 08月10日

比特币要完了？技术走势破坏后或跌至4000美元

[区块链]· 08月10日