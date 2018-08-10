巨人网络因涉及重大事项核查 暂停重组

站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息:今天，证监会发布公告称，因巨人网络涉及重大事项核查，决定对其发行股份购买资产申请方案提交并购重组委审核予以暂停。

据了解，巨人网络于8月6日发布消息，称其以305亿元收购了Playtika，项目将进入中国证监会并购重组委审核阶段。随后巨人网络发布公告，将自8月6日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并申请复牌。

Playtika是以色列的一家用人工智能技术公司。Playtika善于用人工智能手段去改造游戏，拥有核心技术壁垒。全球员工超过1300人，主打产品是棋牌社交类手游，类似“海外版的QQ棋牌社交游戏平台”。巨人网络表示，希望通过此次收购加强在人工智能领域的全球化布局。

不过，证监会在公告中并未明确说明巨人网络涉及重大事项核查的详细情况。

以下为公告原文：

根据《并购重组委 2018 年第 38 次工作会议公告》， 8 月 10 日下午拟召开并购重组委会议，审核巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产申请方案。会议公示期间，因巨人网络集团股份有限公司涉及重大事项核查，根据《中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作规程》相关规定，我部决定对巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产申请方案提交并购重组委审核予以暂停，待相关事项明确后视情况决定是否恢复审核。

根据相关规定，我部取消召开并购重组委 2018 年第 38 次工作会议.

上市公司监管部

2018 年 8 月 10 日

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