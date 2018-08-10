宏碁召回部分笔记本电脑电池：大陆受影响数量超2.5万台

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站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息： 继前不久联想在其官网发布“联想部分笔记本电脑电池召回计划”，主动召回 15 万存在安全隐患电脑电池之后，宏碁电脑也开启电池召回计划。

根据国家市场监督管理总局官方消息，日前，宏碁电脑(上海)有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自 2018 年 9 月 10 日起，召回 2013 年 2 月至 2014 年 1 月期间生产的部分笔记本电脑锂离子电池。本次召回涉及多个型号笔记本电脑的锂离子电池，中国大陆地区受影响数量为 25620 台。

本次召回范围内的锂离子电池可能发生内部短路，在极端情况下，可能会出现热失控现象，存在过热起火安全隐患。对于召回范围内的锂离子电池，宏碁电脑(上海)有限公司将免费为客户更换一个符合要求的锂离子电池，以消除安全隐患。

以下为受影响产品型号：

Acer笔记本型号：

Aspire E1-431、Aspire E1-451G、Aspire E1-471G、Aspire E1-571G、Aspire E1-731、Aspire E1-731G、Aspire E1-771G、Aspire E1-772G、Aspire EC-471G、Aspire V3-471G、Aspire V3-571G、Aspire V3-771G、Aspire V3-772G、Travel Mate P243-M、Travel Mate P243-MG、Travel Mate P253-E、Travel Mate P253-MG、Travel Mate P273-M、Travel Mate P273-MG。

Gateway笔记本型号：NV76R