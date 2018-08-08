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网红外卖店菜肴包 保质期6个月，直接加热代替现炒

2018-08-08 14:55 稿源：站长之家  0条评论
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图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(Chinaz.com)注：据成都商报消息，近日，记者调查发现，不少外卖平台上销量靠前的外卖门店都没有堂食，而是使用菜肴包直接加热替代现炒。这些外卖商家有的是全部使用菜肴包，有的则是搭配使用。

据调查显示，这些外卖店的后厨基本上都摆满了大量的微波炉。有顾客下单，商家就出沸水中加热后的菜肴包，搭配上素菜和米饭，然后就打包交给配送员。而这些菜肴包的保质期为 3 个月到半年。也就是说，你点的网红外卖很可能是 10 天前做的。

对此，商家表示一方面是统一加工制作，食品安全更加可控;另一方面也能满足外卖行业高速度的要求。生产厂家认为这种模式社会认同度不高，因此建议不要告知点餐人。他们表示：“飞机上吃的也是复热的餐包食品，也没有告知，我们选择了跟随行业内的做法。”

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对于外卖商家使用菜肴包的做法，网友们看法不一。有网友认为，现在的大型餐饮连锁都流行预制菜，而且统一加工制作也相对更干净卫生，没什么问题。不过也有网友认为，虽然这些食品并没有问题，但商家并未告知消费者是菜肴包，多少让人不舒服。有的消费者对菜品的新鲜度和品相要求较高，外卖商家应提前告知，让消费者自由选择。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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