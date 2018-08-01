市场监管总局回应拼多多售假 上海工商局将展开调查

站长之家(ChinaZ.com) 注:据@中国市场监管消息，国家市场监督管理总局网监司高度重视媒体反映的拼多多平台上销售侵权假冒商品等问题，已经要求上海市工商局约谈平台经营者，并要求上海市和其他相关地方工商、市场监管部门，对媒体反映的以及消费者、商标权利人投诉举报的拼多多平台上销售山寨产品、傍名牌等问题，认真开展调查检查，不管是第三方平台还是平台内经营者，只要构成违法，都将依法严肃处理。

7 月 26 日，中国电商公司拼多多成功赴美国上市，随后也引发更大的关注和议论。昨日，拼多多黄铮CEO发布题为《坚持本分，即使是恶意的攻击，也要善意的解读》的内部信，疑似回应外界批评。

黄铮表示，声称拼多多要团结，坚信过去开创的模式。同时要“面对质先求责于己”，忽略股价波动，扎扎实实解决问题。黄铮还在内部信中表示，要消费者导向，不要竞争导向，面对质疑不要慌乱，要牢牢抓抓消费者导向，开始改，持续的改

此外，拼多多举行媒体沟通会，拼多多创始人黄峥回应媒体报道的销售侵权假冒商品等问题。黄峥称，从销售比例上面来讲，拼多多平台上真正假货，能够被定义为假货的量肯定比媒体想象的要少，因为它很大程度上是客单价决定的， 40 块钱的东西做假也是有成本的。“山寨的问题我觉得比假货要严重，这里平台也是需要有价值观，有些白牌机去蹭流量，消费者没有得到好处。山寨的问题，我们确实做得不够好。

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