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斗鱼回应女主播调侃大屠杀：已处理，对违规、错误言论零容忍

2018-07-31 16:25 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：暴走漫画侮辱英烈事件才过去不久，又有主播被指出现错误言论。今天，江苏网警微博公开批评斗鱼主播陈一发儿在直播过程中挑战道德底线、僭越法律红线。

据网友举报，斗鱼主播陈一发儿在早年直播过程中曾公然调侃南京大屠杀和东三省沦陷等民族惨痛记忆，甚至还在游戏中将游戏人物动作戏称为“参拜靖国神社”引发网友不满。

随后，斗鱼平台紧急回应，为平台的监管不力道歉并责令陈一发儿整改。目前，陈一发儿已在微博发布道歉声明。

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以下是斗鱼回应全文：

近日网上流传一则斗鱼主播陈一发儿 2016 年在直播间发表错误言论的视频，与斗鱼一直坚持的价值观不符，在此斗鱼直播平台就监管不力向广大网友道歉，并进行深刻的反省。针对此次事件，斗鱼直播平台处理如下：

1、斗鱼决定要求主播陈一发儿进行直播内容整改。

2、开展平台自查自纠，全面清查平台的直播内容，对违规、错误的言论零容忍。

3、进一步强化内容审核力量，扩大内容审核团队，启动兼职超管招聘工作，组建高效率用户举报团队，第一时间针对直播违规内容进行处理。

 作为网络传播的重要载体之一，斗鱼将持续加强自审力度，加强对主播的管理，规范主播言行，引导和传播更多的正能量，积极传播绿色的直播内容，让主旋律、正能量主导网络空间，为构建风清气正、共创清朗的网络空间，承担起我们的企业责任与社会责任。

QQ截图20180731161434.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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