斐讯回应破产重组：与事实不符 属于谣言

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息:近日，网上有消息称，移动终端和数据设备公司斐讯通信正计划破产重组，国资委将主导本次重组，还有消息称，斐讯目前已发不出工资，员工随时都可以走人。

今日，斐讯官方正式发布声明称，破产重组消息与事实严重不符，完全属于谣言。

斐讯数据通信技术有限公司成立于2009年，是一家集研发、制造、销售于一体，致力于向客户提供移动终端、数据通信、云计算等技术设备及整体解决方案和服务的高新技术企业公司。目前已成长为年销售规模超过100亿元的中国电子信息100强公司，其电信网络产品、技术服务和解决方案及智能终端已遍布全球多个国家和地区。

以下为部分声明：

近期，网络上出现关于上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“本公司”)的不实传言声称本公司即将破产重组，并由国资委主导清算等。对此，我司郑重声明如下：

关于本公同即将破产重组等消息与事实严重不符，完全属于谣言。

截至本声明发布之日，本公司已经与全体股东进行了充分沟通，以松江国资委直属松江国投为代表的股东方们都在发挥优势资源积极助力本公司的日常研发、生产与销售。



