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小米集团：与全球发售有关的稳定价格期于7月28日结束

2018-07-30 09:59 稿源：站长之家  0条评论
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【TechWeb】 7 月 30 日消息，小米集团昨天发布公告称，与全球发售有关的稳定价格期于 2018 年 7 月 28 日(即递交香港公开发售申请截止日期后第 30 日)结束。

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公告内容显示，于国际发售中超额分配合共326，937， 000 股购股权股份，占超额配股权获行使前全球发售初步可供认购的发售股份总数约15%;

根据借股协议向Morningside China TMT Fund I， L.P.借入合共326，937， 000 股B类股份;

联席代表(代表国际包销商)于 2018 年 7 月 17 日就合共326，937， 000 股B类股份(占超额配股权获行使前全球发售初步可供认购的发售股份总数约15%)按每股发售股份17. 0 港元的发售价(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)悉数行使超额配股权，以偿还之前根据借股协议向Morningside China TMT Fund I， L.P.借入以补足国际发售超额分配的B类股份。

小米方面称，紧随稳定价格期结束后，本公司将继续遵守上市规则第8.08(1)(a)条的公众持股量规定。(老喵)

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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