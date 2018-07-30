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大众点评回应抄袭：已全部清理下线并启动专项审查小组

2018-07-30 09:21 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)7月30日消息：7月28日，小红书APP官微称，大众点评存在抄袭及搬运用户在小红书发布的原创点评行为。并要求大众点评立即删除所有侵权链接、关闭侵权账号。

7月29日，大众点评对此作出回应，表示将第一时间完成所有内容排查与全部清理下线，并启动专项审查小组，在内部开展自查和自省。

以下为大众点评微博回复全文：

近期我们收到小红书及小红书内容作者的投诉，发现在大众点评平台上出现大量未经授权的小红书账户及内容，接到投诉后我们高度重视并立即采取相关技术措施，在7月27日第一时间完成所有内容排查与全部清理下线，并通过技术手段确保该类问题不再出现。

经调查，该事件发生是因为大众点评新上线试运营的推荐栏目在未经授权的情况下对相关内容进行了违规转载，由于我们对新业务的合规管理疏漏给小红书及相关内容作者带来的伤害，我们深表歉意。

大众点评一直尊重和支持原创内容生产，对于此次事件暴露出来的严重问题，我们也已启动专项审查小组，在内部开展自查和自省，举一反三，完善相关流程机制，也感谢小红书、感谢发现和提出问题的用户朋友们对大众点评的支持，我们将努力为大家带来更美好的生活和服务。

QQ截图20180730092355.png


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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