2018年中国互联网企业Top100：阿里、腾讯、百度位列前三位

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站长之家(ChinaZ.com) 7月27日 消息:今日，中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布中国互联网企业Top100 榜单，其中阿里巴巴、腾讯、百度位列前三位，紧跟随后的是京东、网易、新浪。
据悉，百强企业去年互联网业务收入总规模达1. 72 万亿元，同比增长50.6%;营业利润总额为2707. 11 亿元，同比增长82.6%; 83 家企业实现盈利，利润率超过40%的企业达到 11 家。
图片来自：工信微报
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
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