B站APP下架 并将开展专项整治行动

站长之家(Chinaz.com)7月27日消息：7月27日早间，哔哩哔哩(B站)发布了一篇公告。B站在公告中称针对受约谈一事，立即进行了深刻的检讨和反思。并将开展内容整改的专项行动。

B站将重点强网站审核团队的建设，扩编一倍以上审核人力。同时加强“风纪委员会”机制，发动用户对内容和社区进行自查自清。并主动配合有关部门加强对用户的正面引导和规范管理，制作和传播弘扬主旋律、正能量的内容，营造积极健康的网络空间。

据了解，自昨日起，B站APP在小米、华为、一加等多款安卓机型手机应用商店下架。

以下为哔哩哔哩公告原文：

关于全面进行内容整改的公告

近日，国家多部门对哔哩哔哩进行了约谈，并做出处罚和整改的要求。在约谈后，我们立即进行了深刻的检讨和反思。我们将集中开展内容整改的专项行动，包括：

第一， 认真落实相关处罚决定，严格按照要求对全站内容进行整改。

第二， 重点加强网站审核团队的建设，扩编一倍以上审核人力。目前，我们已在武汉建立了新的审核中心，并于本月内正式投入运营。第三个审核中心也在计划筹建。

第三， 在网站内，我们将通过加强“风纪委员会”机制，发动用户对内容和社区进行自查自清。目前哔哩哔哩的“风纪委员会”已累计招募3. 6 万人，并将持续扩大规模。

作为平台企业，我们应当认真履行好企业主体责任，对网民负责、对社会负责。我们将组织全公司进行学习，全方位提高员工的思想觉悟，把对主体责任的认识作为企业纪律铁条，贯彻到日常工作中去。

除了开展整改专项行动以外，我们还将主动配合有关部门加强对用户的正面引导和规范管理，制作和传播弘扬主旋律、正能量的内容，与行业内各平台一起推动行业健康发展，共同维护网络信息传播秩序，营造积极健康、风清气正的网络空间。