拼多多将在纳斯达克上市 估值约240亿美金

站长之家(Chinaz.com)7月26日消息：今天，拼多多将登入美国纳斯达克，将于北京时间26日晚间在纳斯达克挂牌上市。

据了解，拼多多本次美股IPO认购火爆，目前已经超募20倍，拼多多确定按19美元/ADS定价，位于16美元/ADS-19美元/ADS发行区间上限。拼多多放弃将发行上限提升20%至22.8美元/ADS的权利。按此定价，如果算上拼多多授予和发行在外的股票期权(接近拼多多上市5.82亿股)，且期权完全行使，拼多多发行总股份将增至50.1亿股，估值约240亿美金。

据了解，今年6月底，拼多多正式向美国证券交易委员会提交了招股说明书。招股书显示，拼多多拟通过首次公开募股募集最多10亿美元资金，由瑞银、高盛和中金联合承销此次IPO。

7月17日，拼多多提交了更新后的IPO招股书，将拟最高融资额从10亿美元提升到18.7亿美元。腾讯和红杉资本拟在此轮IPO中分别增持2.5亿美元。并将申请挂牌的交易所设定为纳斯达克，同时计划以每股16美元至19美元的价格IPO发行8560万股美国存托股票。

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