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海澜之家宣布入驻美团外卖 线上线下同价同质

2018-07-23 17:00 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com）7月23日消息：今日，海澜之家宣布入驻美团外卖，将由美团外卖人员前往海澜之家线下门店拿货，在一小时内送达至用户，并承诺线上线下同价同质。

据了解，海澜之家通过其官方微信宣布正式入驻美团外卖，将为用户提供“一小时速达”、“林更新私人造型师”、“精准定位、随叫随到”等外卖服务，并承诺线上线下同价同质。全面开启“场景+新零售”模式，再造零售场景。

目前，在美团外卖搜索“海澜之家”，若附近有相关门店，消费者便可直接下单，若没有合适的门店，也可以选择跑腿服务。整个流程和订外卖并无差别，甚至美团外卖送出的通用红包也可以用来抵消。

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图片版权所属：站长之家

其实今年 2 月，就有媒体报道大众点评与海澜之家展开合作，由美团外卖配送员前往海澜之家线下门店拿货，并承诺一小时送达用户。 

目前，从配送生鲜果蔬，到代购应急日用品、同城送鲜花蛋糕，美团点评配送业务范围正不断扩展。此前有消息称，美团正在通过与品牌方谈好的优惠券或者团购券，试图引导消费者更多地参与到线下门店的活动中，从而提升门店销售业绩。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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