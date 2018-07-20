2018年《财富》世界500强发布：苹果第11，阿里排名300

站长之家(Chinaz.com)注：昨日晚间，美国《财富》杂志发布 2018 世界 500 强排行榜。值得注意的是，在这次榜单中，中国公司表现亮眼，上榜的 500 强公司数量中，中国公司就达到了 120 家，仅比美国少 6 家。

据榜单数据显示，沃尔玛连续 5 年夺冠，以 5003 亿美元营收位列榜首。而二、三、四名则是我国的国家电网、中石化及中石油。

那么，互联网科技公司的排名情况如何呢?首先，外国科技公司排名上排名靠前的有：苹果、三星、Alphabet、微软、软银、戴尔、Facebook，分别排名11、12、20、52、71、85、93、274。虽然去年排名第 9 的苹果公司今年排到第 11 名，但利润却依然是最高的，达 483 亿美元。

而中国科技公司排名靠前的包括鸿海、中国移动、华为、中国电信、京东、中国联通、阿里巴巴、腾讯、苏宁，分别位列24、53、72、141、181、273、300、331、 427 名。其中，京东排名中国互联网企业第一，而腾讯则是中国大陆利润最高的公司。

以下是详细榜单：