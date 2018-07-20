世界500强发布 这13家中国公司首次上榜

站长之家（Chinaz.com）7月20日消息：7月19日晚间，《财富》(Fortune)杂志公布了 2018 年世界 500 强公司名单。其中，中国公司达到了 120 家，位居第二，美国以 126 家居首，日本 52 家位列第三。

沃尔玛以 5003 亿美元的营收位居榜首，连续第五年成为全球最大公司，它分别与三家中国企业国家电网、中石化和中石油继续分列榜单前四位。值得一提的是，其中有 13 家中国公司首次上榜，它们是：招商局集团、雪松控股、象屿集团、兖矿集团、鞍钢集团、首钢集团、纬创集团、台湾中油、中国太平保险集团、富邦金融控股、泰康保险集团、河南能源化工集团、青岛海尔。

在净资产收益率榜上，中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的和台积电。利润榜方面，苹果仍高居利润榜首位，前 10 位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。

中国科技公司分别排名为：鸿海24，中国移动53，华为72，中国电信 141，京东181，联想集团240，中国联通273，阿里巴巴300，腾讯331，苏宁427，海尔499。