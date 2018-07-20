“扫一扫”分享到微信

外闻

世界500强发布 这13家中国公司首次上榜

2018-07-20 10:12 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家（Chinaz.com）7月20日消息：7月19日晚间，《财富》(Fortune)杂志公布了 2018 年世界 500 强公司名单。其中，中国公司达到了 120 家，位居第二，美国以 126 家居首，日本 52 家位列第三。 

沃尔玛以 5003 亿美元的营收位居榜首，连续第五年成为全球最大公司，它分别与三家中国企业国家电网、中石化和中石油继续分列榜单前四位。值得一提的是，其中有 13 家中国公司首次上榜，它们是：招商局集团、雪松控股、象屿集团、兖矿集团、鞍钢集团、首钢集团、纬创集团、台湾中油、中国太平保险集团、富邦金融控股、泰康保险集团、河南能源化工集团、青岛海尔。

在净资产收益率榜上，中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的和台积电。利润榜方面，苹果仍高居利润榜首位，前 10 位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。

中国科技公司分别排名为：鸿海24，中国移动53，华为72，中国电信 141，京东181，联想集团240，中国联通273，阿里巴巴300，腾讯331，苏宁427，海尔499。

QQ截图20180720101238.png

 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

心疼！男子车祸骨折忍痛送餐，因怕被投诉爬4楼按时送餐上门

心疼！男子车祸骨折忍痛送餐，因怕被投诉爬4楼按时送餐上门

国产剧《武汉之恋》明年开播 讲述雷军、孙宏斌等大佬的创业故事

国产剧《武汉之恋》明年开播 讲述雷军、孙宏斌等大佬的创业故事

笑cry！小学生玩吃鸡偶遇周杰伦疯狂点歌 结局高能

笑cry！小学生玩吃鸡偶遇周杰伦疯狂点歌 结局高能

一写就错！搜狗发布新媒体高频难辨易错字 TOP40

一写就错！搜狗发布新媒体高频难辨易错字 TOP40

相关热点

研究称Instagram有9500万台机器人帐号

· Instagram 机器人账号 僵尸号

高通：如果收购恩智浦失败 计划回购最高300亿美元公司股票

· 高通 恩智浦

微软发布2018全年财报 营收超1000亿美元

· 微软发布财报

Twitter重组董事会：公司首位女董事将离职

· Twitter Twitter董事

心疼！男子车祸骨折忍痛送餐，因怕被投诉爬4楼按时送餐上门

· 车祸骨折忍痛送餐 外卖小哥

国产剧《武汉之恋》明年开播 讲述雷军、孙宏斌等大佬的创业故事

· 以雷军为故事原型 武汉之恋 国产剧

笑cry！小学生玩吃鸡偶遇周杰伦疯狂点歌 结局高能

· 绝地求生 小学生玩吃鸡偶遇周杰伦

一写就错！搜狗发布新媒体高频难辨易错字 TOP40

· 搜狗 搜狗输入法 错别字

互相伤害！三星广告再怼苹果，嘲笑iPhone X下载速度慢

· 三星广告再怼苹果 三星广告 苹果

丁磊：互联网的风大多是妖风 但不代表投资人傻

· 丁磊 网易 互联网

脏的连外卖小哥也看不下去！秦皇岛三无快餐店遭外卖哥举报

· 脏的连外卖小哥也看不下去 外卖小哥 快餐店

谷歌副总裁赞孙子兵法：目前读过领导学最好的一本书

· 谷歌副总裁赞孙子兵法 谷歌 产品设计

孙伟抖音全城搜寻什么梗？女子怒怼前男友上热搜

· 孙伟抖音 抖音 热搜

货拉拉被当网约车，网友神操作引热潮 官方回应：这单我不接

· 货拉拉被当网约车 货拉拉 网约车
查看更多
﻿

编辑推荐

2018 年《财富》世界 500 强发布：苹果高居利润榜首位！

[数码日爆]· 07月20日

AI大师格鲁伯从苹果退休 三位Siri创始人全部离开

[外闻]· 07月20日

研究称Instagram有9500万台机器人帐号

[外闻]· 07月20日

中国联通宣布李国华接任总经理，此前为邮政集团总经理

[动态]· 07月20日

小米 Max 3 官方图赏：屏大腰细还有大电量！

[数码日爆]· 07月20日

苏宁体育完成6亿美元A轮融资 高盛阿里领投

[动态]· 07月20日

Twitter重组董事会：公司首位女董事将离职

[外闻]· 07月20日

微软第一财季业绩展望超市场预期 盘后股价创历史新高

[外闻]· 07月20日