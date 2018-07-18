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新东方递交招股书 正式启动上市计划

2018-07-18 15:40 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com）7月18日消息：近日，新东方旗下在线教育业务新东方在线已向港交所递交了招股书，招股书已于今日披露。

招股书显示， 2017 年新东方在线是中国最大的综合在线教育服务供应商，是中国大学考试备考市场中最大的在线教育品牌。新东方在线的业务由新东方于 2005 年成立，在三个核心分部，即大学、K- 12 及学前线上教育领域提供课程。

新东方在线 2016 财年总营收3. 342 亿元，净利润为 5955 万元; 2017 财年总营收4. 462 亿元，净利润 9221 万元。截至 2018 年 2 月 28 日止前 9 个月，总营收4. 854 亿元，净利润为 8077 万元。

新东方在线大多数客户为中学生及大学生。截至 2016 年及 2017 年 5 月 31 日止财政年度及截至 2018 年 2 月 28 日止九个月，其课程的付费学生人次分别为65. 3 万人、 100 万人及 140 万人。

在股权结构方面，前三大股东分别为新东方、腾讯、Auspicious，分别持有66.72%、12.06%、7.11%股份。

QQ截图20180718154804.png

 

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