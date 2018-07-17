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Facebook股价周一小幅下跌 市值6000亿美元成“一日游”

2018-07-17 17:31 稿源：站长之家  0条评论
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【TechWeb报道】 7 月 17 日消息，据国外媒体报道，作为美国五大科技股中市值最低的一个，Facebook市值在上周五首次站上了 6000 亿美元，但不幸的是仅一个交易日其市值就跌至5998. 54 亿美元，市值 6000 亿美元成了“一日游”。

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Facebook股价周一小幅下跌 市值 6000 亿美元成“一日游”

在上周五美国股市收盘时，Facebook股价创新高，达到了207. 32 美元，其市值也因此而首次突破了 6000 亿美元，达到了6001. 14 亿美元，上市仅 6 年的时间，就实现了市值 6000 亿美元的壮举。

但好景不长，仅仅过了一个交易日，Facebook的市值就跌到了 6000 亿美元以下，市值 6000 亿美元成了“一日游”。

在本周一美国股市收盘时，Facebook股价为207. 23 美元，较上周五的收盘价下跌了0. 09 美元，跌幅为0.04%。

虽然股价较上周五仅下跌了0. 09 美元，但这也足以使Facebook的市值跌到 6000 亿美元以下，按周一收盘时的价格计算，Facebook市值为5998. 54 亿美元，较前一交易日缩水了2. 6 亿美元。(辣椒客)

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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