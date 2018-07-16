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快手曾光明已在本月初离职 曾亲眼见证快手崛起

2018-07-16 15:28 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com）7月16日消息：7月16日下午，快手科技合伙人兼首席内容官曾光明在朋友圈发文称，已经于本月初离开快手，不再担任首席内容官一职。

对此，快手方面表示称，曾光明在快手的飞速发展中作出了重要贡献，祝福他的未来更加美好。

目前，快手方面暂未透露首席内容官继任者名单人选。

曾光明为资深媒体人，曾担任网易传媒常务副总编辑，在《南方都市报》、《周末画报》、《新快报》、《足球报》等多家媒体也有过任职。 2017 年 1 月 1 日，曾光明辞去在网易传媒的原有职务，之后入职快手。

以下为声明全文：

　　经友好协商，本人己于本月初离开快手，不再担任快手科技首席内容官一职。

　　在过去的一年半时间里，我在快手科技中亲身见证了一个优秀公司的高速崛起。我们共同经历风雨，探索了未知，留下了诚意；我个人也收获了人生中无价的知识、经验与友情。

　　我坚信快手正在进行一项有意义的工作，它的价值将随着时间流逝而持续被人认知，快手在记录历史，快手也将被历史记录。

　　我永远为自己曾为快手一份子而自豪，永远为快手送上我的全部祝福。

　　世界很小，有缘再见。

　　曾光明

　　 2018 年 7 月 15 日

QQ截图20180716150430.png

 

 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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