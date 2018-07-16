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快手首席内容官曾光明确认离职：为曾是快手一份子而自豪

2018-07-16 15:23 稿源：站长之家  0条评论
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快手、短视频.JPG

图片版权所属：站长之家

站长之家(Chinaz.com)注：今日消息，快手科技合伙人兼首席内容官曾光明在朋友圈宣布已于 7 月初离职，不再担任首席内容官。

据悉，曾光明曾是网易传媒常务副总编辑， 2016 年年底入职快至今已经过去了一年半。曾光明称自己是经过双方友好协商后离开的，并表示永远为自己曾是快手一份子而自豪。至于今后去向如何，并未做具体说明。快手方面也还没透露首席内容官的继任者名单。

以下是曾光明朋友圈声明全文：

经友好协商，本人己于本月初离开快手，不再担任快手科技首席内容官一职。

在过去的一年半时间里，我在快手科技中亲身见证了一个优秀公司的高速崛起。我们共同经历风雨，探索了未知，留下了诚意;我个人也收获了人生中无价的知识、经验与友情。

我坚信快手正在进行一项有意义的工作，它的价值将随着时间流逝而持续被人认知，快手在记录历史，快手也将被历史记录。

我永远为自己曾为快手一份子而自豪，永远为快手送上我的全部祝福。

世界很小，有缘再见。

曾光明

2018 年 7 月 15 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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