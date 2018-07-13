雷军身家177亿美元超李健熙 排名第66位

站长之家（Chinaz.com）7月13日消息：小米在港交所上市之后，CEO雷军的身价大幅上涨。截至 7 月 12 日晚，雷军以 177 亿美元身家超过三星集团掌门人李健熙，排名第66位。

据福布斯实时富豪榜显示，目前雷军身家已超越百度李彦宏的120亿美元、京东刘强东的108亿美元，顺丰王卫的 173 亿美元，网易丁磊的 159 亿美元。而排在其前面的还有美的何享健、碧桂园的杨惠妍、万达的王健林等。

小米集团周一在港交所上市之后低开高走，虽然首日开盘破发，但第二天起股价一路攀升打破发行价。截至 7 月 12 日收盘，小米集团报收19. 26 港元/股，涨1.37%，总市值4309. 64亿港元。

如果小米股价继续上涨，雷军在福布斯实时富豪榜上的排名就还会更高。目前排在雷军之前的三位富豪分别是美的的何享健、美国石油大亨Harold Hamm和俄罗斯富豪瓦吉特•阿列克佩罗夫（Vagit Alekperov），他们三人的身家分别为 179 亿美元、 179 亿美元和 178 亿美元，雷军与他们的差距分别是 2 亿美元和 1 亿美元。

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