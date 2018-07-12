抖音整治不良低俗信息 共封禁33146 个账号

站长之家（Chinaz.com）7月12日消息：7月12日下午，“抖音短视频APP”在微信公众号上发表了一篇名为《抖音对违规账号及内容的处罚通告》的文章。文章中称为了构建美好正向的平台，抖音平台累计清理了27578条视频，9415个音频，235个挑战，永久封禁33146个账号。对于侵犯未成年人权益的账号，平台将顶格处罚，永久封禁，涉嫌违法的将报送公安机关处理。

以下为抖音公众号公告全文：

“抖音短视频App”微信公号 7 月 12 日消息，为倡导美好、正向的社区氛围，打造健康、有价值的平台，抖音平台持续打击违规账号及内容。

2018 年 6 月 1 日至 6 月 30 日，抖音平台累计清理 27578 条视频， 9415 个音频， 235 个挑战，永久封禁 33146 个账号。

抖音的初心是记录美好生活。

作为平台，抖音深感责任重大，一直致力于为用户提供积极、美好、绿色、健康的内容生态环境，坚决并持续打击低俗、低质等信息，对于侵犯未成年人权益的账号，平台将顶格处罚，永久封禁，涉嫌违法的将报送公安机关处理。

欢迎广大用户成为我们的社会监督员，如发现平台上的违规账号及内容，可以发送至举报邮箱：jubao@douyin.com，帮助抖音一起成长。