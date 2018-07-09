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多多理财官方公告称：失去控制 李振军何永琴可能出境跑路

2018-07-09 15:20 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com） 7 月 9 日消息：今天中午，多多理财发布了一则针对近期逾期的公告，公告中称多多理财情况已经失去控制，无法联系到多多理财实际控制人李振军以及财务总监何永琴，两人已准备跑路。

公告中提到的李振军实际控制了多家网贷平台，且都在杭州，包括较为知名的投融家，原名长富理财的萌小薪和刚被“卖掉”的念钱安。

多多理财是浙江多多互联网金融信息服务有限公司旗下一家互联网金融信息服务平台，成立于2015年，资金由新网银行存管。

以下为多多理财公告全文：

各位投资人：

多多理财的情况已经失去控制了，作为多多理财的员工，同样也作为受害者，有义务向全体投资人告知相关情况：

1、多多理财多多理财实际控制人为李振军；多多理财财务总监为集团空降，姓名为何永琴，负责多多理财所有资金流水；

2、目前多多员工已无法联系到以上两人，据集团相关人员透露，两人已准备跑路；

3、目前多多员工仍被拖欠工资、社保，大部分员工及家人朋友投资款无法回款提现，损失惨重；

4、据了解，李振军持有美国绿卡，意欲出境，何永琴也选择跑路，呼吁广大投资人报警，要求警方控制以上两人！

所有多多员工，与广大投资者一样同为受害者，李振军作为实际控制人，不负责、不出面，逃避责任，蒙蔽员工，让大家的血汗钱白白受损。多多员工现已联合报警，呼吁广大投资人就近报警，尽可能限制两人的出境。

QQ截图20180709152903.png

 

 

 

 

 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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