盒马鲜生道歉：第三方招聘私自声称“不招北京人”

站长之家(Chinaz.com)注： 7 月 5 日，微博网友@暴躁的北京小娘们 曝光近日求职遭遇盒马鲜生地域歧视，招聘经理明确表示不要北京人，并且说是公司规定。随后，盒马鲜生官微回应称盒马从未把地域作为招聘员工的要求，并直言盒马公司内容近二成以上员工是北京人。

今天下午，盒马生鲜再发声明，就不招北京人等地域歧视行为致歉。声明表示，盒马鲜生已就此低级错误行为向当事人致歉，并称盒马生鲜的面试绝对公正，此次愚蠢的错误系第三方劳务合作公司所为。

对此，不少网友表示理解。毕竟，现在很多企业的招聘是外包给第三方公司的，企业本身对HR并没有约束力，只能说外包公司不行。

以下是盒马《为我们的低级行为道歉》声明全文：

为我们的低级行为道歉

1.今天我们联系到了当事人，并真诚的希望当事人能接受我们的道歉：对不起，请您原谅。对于因为此事而受伤害的更多人的感情，我们也在此再说一次：对不起。

2.如果您愿意给我们机会，请再给盒马一次面试的机会。我们保证这是一场公平公正的面试;这次的行为低级而且愚蠢，但我们的致歉必须实实在在，是否能得到大家的谅解，我们期待但不奢望。。

3.我们不可能也确实从未把地域作为招聘员工的要求。但业务高速的发展，盒马存在管理指导不到位：盒马在北京的部分用工需求，是通过造成本次事件的当事方力伟公司这样的第三方劳务合作伙伴来解决的;在与合作伙伴一起工作的过程中，导致合作伙伴的工作人员在招聘过程中私自声称"不招北京人〃。

4.我们将暂停与力伟公司的一切合作，并立刻启动所有合作伙伴的全面梳理排查，规范合作方的行为。我们将立即内部整改，对盒马的招聘和劳务用工工作进行全面梳理检查。

再次向当事人，向所有被此事伤害的北京人，向盒马所有的用户表示道歉!

盒马鲜生

2018.7.6