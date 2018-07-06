盒马鲜生道歉并回应 问题出自第三方合作伙伴

站长之家（Chinaz.com） 7 月 6 日消息： 7 月 5 日，有用户在微博上称自己在应聘盒马鲜生的时候遭到了地域歧视。招聘人员“田经理”称，“北京人我们一律不要”、“北京人有钱，我们用不起”，“公司规定”等。该内容随即引发网友议论。

昨晚 11 点左右，盒马鲜生在官方微博做出回应：盒马从未把地域作为招聘员工的要求，盒马在北京的部分用工需求，是通过造成本次事件的当事方力伟公司这样的第三方劳务合作伙伴来解决的；盒马将暂停与第三方劳务合作伙伴力伟公司的一切合作，并立刻启动所有合作伙伴的全面梳理排查，规范合作方的行为。

以下为盒马鲜生的致歉声明：

为我们的低级行为道歉

1、今天我们联系到了当事人，并真诚的希望当事人能接受我们的道歉：对不起，请您原谅。对于因为此事而受伤害的更多人的感情，我们也在此再说一次：对不起。

2.如果您愿意给我们机会，请再给盒马一次面试的机会。我们保证这是一场公平公正的面试；这次的行为低级而且愚蠢，但我们的致歉必须实实在在，是否能得到大家的谅解，我们期待但不奢望。

3.我们不可能也确实从未把地域作为招聘员工的要求。但业务高速的发展，盒马存在管理指导不到位：盒马在北京的部分用工需求，是通过造成本次事件的当事方力伟公司这样的第三方劳务合作伙伴来解决的；在与合作伙伴一起工作的过程中，导致合作伙伴的工作人员在招聘过程中私自声称“不招北京人”。

4.我们将暂停与力伟公司的一切合作，并立刻启动所有合作伙伴的全面梳理排查，规范合作方的行为。我们将立即内部整改，对盒马的招聘和劳务用工工作进行全面梳理检查。

再次向当事人，向所有被此事伤害的北京人，向盒马所有的用户表示道歉！

盒马鲜生

2018.7.6