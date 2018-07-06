新的搜索机制？百度熊掌号公开课到底说了什么

站长之家(www.chinaz.com)原创：7月5日，百度搜索熊掌公开课在厦门的华美空间成功举办，现场有近200位网站代表参加了本次VIP沙龙，这次百度的公开课可以说干货满满，关于熊掌号未来的布局和之后搜索机制的改变都谈了很多，站长之家为打算入驻和已经有熊掌号的各位分享一下这次百度公开课谈的一些要点。

一、流量的分配

1、百度计划将80%的流量分配给熊掌号，截止目前已经完成40%，预计2018年年底将会到达50%

2、百度将大力扶植视频，流量分发将会侧重视频相关。

3、将来搜索首页的内容会以单大图、三图、视频的方式展示，其中三图是熊掌号专属，并且熊掌号有原创标识的特权。

4、经营熊掌号要注意区分领域，如果内容涉及多个领域的建议一个领域申请一个熊掌号，将来也会更加侧重领域专注度，如果网站有涉及多领域内容的站长可以考虑申请试试。

5、强调首页会展示更多的视频，并将实施“视频Plus计划”大力推广。

6、熊掌号将会设立企业权威认证，优化问答展示，例如用户搜索京东白条的规则，这时候京东如果通过了企业权威认证，将会在搜索结果首页展示京东的问答，同理涉及各个行业，比如医生或者律师等等，都要通过权威认证。

7、焦点资讯必须要求网站内容页有详细的时间展示。

8、用户满意度将会成为未来熊掌号指数的一个标准，例如前面提到的京东，可以在内容页设置客服在线咨询，具体的细节规则日后会完善公布。

二、熊掌号指数

熊掌号指数=内容质量分+平台运营分

其中【内容质量分】由以下几个方面构成：

1、内容丰富度

2、领域专注度

3、原创度

4、浏览体验

5、用户的重复访问

其次【平台运营分】由以下几个方面构成：

1、运营分将采用任务方案，例如要求绑定或者完善个人资料等任务。

2、需要单日发布越多的文章分数越高

3、改造任务，例如MIP页面以及HTTPS

4、绑定任务，绑定微博、头条等各大平台。

自然熊掌号分数越高权益越高。

三、三图模式

强调三图模式必须是原创+优质内容，符合领域专注度

四、配额

熊掌号采用的是动态配额，根据指数和发文数量来决定每天的内容配额。

1、熊掌号指数0-99 100条/天

2、熊掌号指数100-499 500条/天

3、熊掌号指数500以上 1000条/天

五、问答

百度将会优化问答的展示形式，不再以单纯的文本，今后会以图文+视频的强展现模式代替。值得一提的是目前问答属于邀请制度。

六、焦点资讯卡

主要是移动端展示，目前也是需要被邀请。

其中百度还谈到了用户的运营赋能，熊掌号的运营从用户沉淀到营销变现，为熊掌号运营者提供更多这方面的支持帮助，并且强调品牌价值的展现，在最后也谈到了熊掌号也将会进入AI人工智能时代，以前旧的模式将会逐渐的改变。

由此可见百度对于熊掌号的期望是很大的，熊掌号是百度力推的项目，新的流量搜索机制也意味着新的机遇，并且未来熊掌号流量的分发将要达到总流量的80%，站长们如果能够把握住熊掌号无疑会对自己的网站提供巨大的帮助。