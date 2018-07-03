腾讯游戏新机制升级优化：30天累计充值500元将提醒

站长之家（Chinaz.com） 7 月 3 日消息：先前，孩子偷偷拿父母手机花巨额充值手机游戏的新闻已经屡见不鲜。今天，腾讯公司对之前的游戏充值新机制再度优化，将原来的单日累计充值 500 元改成了 30 天内累计充值 500 元。这样可以更好的让父母发现孩子的充值行为。

具体的表现形式为，如果在 30 天内累计充值达 500 元，腾讯公司就会联系其账户的所有人进行核实。值得一提的是目前这项新体系已经覆盖了《王者荣耀》、《英雄联盟》、《穿越火线：枪战王者》、《QQ飞车》手游、《火影》手游、《奇迹暖暖》、《地下城与勇士》等热门游戏。

以下为公告原文：

即日起，未成年人游戏消费提醒的统计标准，将由此前的单日累计消费，升级为近 30 天动态累计消费。

也就是说，对于疑似未成年人的游戏消费，我们不再只评估单日额度，而是会对此前 30 天的累计情况进行回溯分析。当最近 30 天中任意时段的累计消费达到 500 元，我们将尝试联系其支付账户所有人进行提醒确认。

通过此次服务细节上的优化，我们希望尽可能扩大服务覆盖群体，帮助更多家长更早地发现疑似未成年人消费行为。

目前，“游戏消费提醒”服务已覆盖《王者荣耀》、《英雄联盟》、《穿越火线：枪战王者》、《QQ飞车》手游、《火影》手游、《奇迹暖暖》、《地下城与勇士》等热门游戏，支持QQ登陆帐号在以上游戏产品的疑似未成年人游戏消费提醒服务。

在后续的服务优化中，我们计划接入更多游戏产品，并支持微信登陆游戏帐号的消费提醒。

未成年人游戏消费提醒服务现在还处于试行阶段，欢迎大家继续向我们提出宝贵建议，帮助我们进行优化改进。



