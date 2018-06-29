工信部：启动新一轮电信普遍服务 部署1.2万个行政村通4G

站长之家(Chinaz.com) 6 月 29 日消息 今天，中国工信部宣布，新一轮电信普遍服务全面启动，工业和信息化部正式批复确定 2018 年度电信普遍服务试点地市，支持 123 个地市实施行政村4G基站建设，满足1. 2 万个行政村4G网络覆盖需求，支持 23 个地市实施边疆4G基站建设，支持海南省三沙市实施海岛4G基站建设。

据介绍，电信普遍服务试点由工业和信息化部、财政部于 2015 年底开始组织实施，前三批试点中央财政资金带动基础电信企业投资累计投入超过 400 亿元，支持推动 13 万个行政村光纤网络通达，其中包含4. 3 万个贫困村。

在光纤网络基本通达基础上，工业和信息化部、财政部继续深化电信普遍服务试点，支持农村及偏远地区4G网络覆盖，力争到 2020 年实现行政村4G网络覆盖率达到98%以上，更好满足群众对于移动互联网的使用需求。

2018 年度电信普遍服务试点地市名单如下：

张家口市、济南市、青岛市、烟台市、泰安市、威海市、济宁市、菏泽市、潍坊市、滨州市、大同市、晋城市、运城市、阳泉市、长治市、临汾市、吕梁市、晋中市、白山市、通化市、延边市、伊春市、牡丹江市、大兴安岭地区、黑河市、齐齐哈尔市、绥化市、双鸭山市、鸡西市、鹤岗市、信阳市、南阳市、洛阳市、周口市、驻马店市、鹤壁市、濮阳市、固始县、恩施州、十堰市、咸宁市、荆门市、荆州市、孝感市、湘西州、怀化市、邵阳市、衡阳市、张家界市、益阳市、岳阳市、郴州市、常德市、娄底市、永州市、株洲市、巴彦淖尔市、包头市、兴安盟、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、阿拉善盟、锡林郭勒盟、乌兰察布市、南宁市、河池市、桂林市、柳州市、贵港市、贺州市、百色市、梧州市、防城港市、来宾市、钦州市、崇左市、阿坝州、甘孜州、凉山州、成都市、绵阳市、乐山市、广元市、眉山市、雅安市、遂宁市、南充市、巴中市、内江市、宜宾市、泸州市、达州市、广安市、资阳市、攀枝花市、迪庆州、西双版纳州、临沧市、普洱市、山南市、日喀则市、阿里地区、林芝市、那区市、昌都市、延安市、汉中市、榆林市、安康市、渭南市、陇南市、平凉市、酒泉市、张掖市、定西市、兰州市、天水市、武威市、甘南州、临夏州、白银市、西宁市、玉树州、果洛州、海东市、海南州、黄南州、海北州、海西州、博州、哈密市、克州