一个3秒就能打开智能锁的装置 竟折射出智能锁背后的黑色产业

站长之家（Chinaz.com） 6 月 28 日消息：在今年 5 月的国际门业博览会上，出现一位叫王海丽的女士，她对着参展的商家称“你们的门上的锁我 3 秒钟就能打开”然而大家都不以为然，因为历届的展会总会出现那么几个踢馆的人。

只见王海丽女士从包里拿出一个黑色的小盒子，黑盒上只有两个按键：底部的电源键和侧面的触发开关。王海丽女士在智能门锁上一下下按着触发键，伴随着锁里发出的电机转动声，门锁竟然被打开了。全程下来不过 3 秒，参展商家都看傻眼了。

近日，记者找到了王海丽女士本人，对她进行了采访。原来王海丽是一家智能锁公司的老板。她说“随着事件的不断发酵，我已经得罪了不少人，这个行业要洗牌了”。并且越来越多人仿造我们公司的智能锁。所以她们团队发明了这款小黑盒，主要是为了测试仿造的智能锁是否靠谱，如果能秒开锁的话这款智能锁一定是不安全的。

王海丽女士给这个黑盒起了一个名字叫“智能锁专业测试工具”，展会上有人想购买黑盒，她也顺便做起了生意，价格580- 1200 元不等。据了解这款黑盒的销量还算不错，一个月的时间卖出了 3000 台左右。这款黑盒只卖给提供身份证明的商家，对于黑盒的去向也需要一一登记，毕竟如果遇到了坏人的手里后果不堪设想。

王海丽女士希望有关部门能把智能锁漏洞这件事管起来，希望市面上冒牌、仿制的安全锁能越来越少，大家购买的智能门越来越安全。



