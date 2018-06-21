NASA电动飞机是什么样子的？NASA电动飞机什么时候投入使用？

站长之家（Chinaz.com）6月21日消息：从前充电运输交通工具被人们认为是遥不可及的一件事，但是现在的电动交通工具随处可见，以电为动力的公交车、小汽车、共享汽车、游艇都是我们在生活中经常见到的。虽然在海洋和陆地上都出现了电动交通工具但是空中电动飞机这个空白还是迟迟没填补上。

近日，美国航天局NASA成功研发了型号为X- 57 的电动飞机，近期即将试飞。X- 57 由NASA历时三年研发完成，X- 57 的概念原型机使用了两个大电动引擎，分别位于两个机翼的顶端，充当飞机的主要推进动力。在起飞和着陆过程中，当需要增加升力以保持稳定、较低的飞行速度时，X- 57 将使用“分布式电力推进”概念。

分布式电力推进依靠 12 个分散在机翼前缘的小型电动引擎。这些电动引擎将空气直接推过机翼表面，增加升力。这一概念的设计目的是通过减少产生足够升力和推力所需的能量来大大提高飞机的效率。美国宇航局已经在首个版本X- 57 模型Mod I上，证实了分布式电力推进设计的有效性。实际上，Mod I只是安装在半挂卡车上的测试机翼。

在证明这个概念可行之后，美国宇航局继续测试X- 57 的电池。他们的第一次尝试使用了现成的锂离子电池组，但在 2016 年 12 月的一次热失控测试中，电池出现了严重故障。在这次挫折之后，美国宇航局决定为X- 57 设计定制电池，并与Electric Power Systems公司合作。这些电池在去年 12 月份成功通过了热失控测试，并将在美国宇航局的下一个X- 57 试验台Mod II上进行飞行测试。

使用清洁能源可以延长地球的寿命，造福我们的子孙后代，希望X- 57 可以成功试飞，来填补上电动航天领域的空白！



