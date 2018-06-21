“扫一扫”分享到微信

动态

NASA电动飞机是什么样子的？NASA电动飞机什么时候投入使用？

2018-06-21 17:09 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家（Chinaz.com）6月21日消息：从前充电运输交通工具被人们认为是遥不可及的一件事，但是现在的电动交通工具随处可见，以电为动力的公交车、小汽车、共享汽车、游艇都是我们在生活中经常见到的。虽然在海洋和陆地上都出现了电动交通工具但是空中电动飞机这个空白还是迟迟没填补上。

blob.png

近日，美国航天局NASA成功研发了型号为X- 57 的电动飞机，近期即将试飞。X- 57 由NASA历时三年研发完成，X- 57 的概念原型机使用了两个大电动引擎，分别位于两个机翼的顶端，充当飞机的主要推进动力。在起飞和着陆过程中，当需要增加升力以保持稳定、较低的飞行速度时，X- 57 将使用“分布式电力推进”概念。

分布式电力推进依靠 12 个分散在机翼前缘的小型电动引擎。这些电动引擎将空气直接推过机翼表面，增加升力。这一概念的设计目的是通过减少产生足够升力和推力所需的能量来大大提高飞机的效率。美国宇航局已经在首个版本X- 57 模型Mod I上，证实了分布式电力推进设计的有效性。实际上，Mod I只是安装在半挂卡车上的测试机翼。

在证明这个概念可行之后，美国宇航局继续测试X- 57 的电池。他们的第一次尝试使用了现成的锂离子电池组，但在 2016 年 12 月的一次热失控测试中，电池出现了严重故障。在这次挫折之后，美国宇航局决定为X- 57 设计定制电池，并与Electric Power Systems公司合作。这些电池在去年 12 月份成功通过了热失控测试，并将在美国宇航局的下一个X- 57 试验台Mod II上进行飞行测试。

使用清洁能源可以延长地球的寿命，造福我们的子孙后代，希望X- 57 可以成功试飞，来填补上电动航天领域的空白！


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

这不是段子！男子偷走iPhoneX，结果不会用埋土里

这不是段子！男子偷走iPhoneX，结果不会用埋土里

携程公布世界杯旅游大数据：国人赴俄花费超30亿，福建土豪花85万参团看球

携程公布世界杯旅游大数据：国人赴俄花费超30亿，福建土豪花85万参团看球

意不意外？papi酱低调出任百度App首席内容官

意不意外？papi酱低调出任百度App首席内容官

为“高考”全国断网1小时防作弊 网友：这操作够狠

为“高考”全国断网1小时防作弊 网友：这操作够狠

相关热点

太合音乐集团完成10亿元量级新一轮融资

· 太合音乐集团 太合音乐集团融资

PayPal将于7月1日起停止快捷人民币提现业务

· PayPal PayPal提现

台积电宣布投资250亿美元 研发5纳米制造工艺

· 台积电 投资 5纳米制造工艺

腾讯游戏：未成年人单日消费超500元将提醒 标准未来可能降低

· 腾讯游戏 未成年人 游戏消费

携程公布世界杯旅游大数据：国人赴俄花费超30亿，福建土豪花85万参团看球

· 携程 大数据 世界杯

意不意外？papi酱低调出任百度App首席内容官

· papi酱 百度App

马云：我创造阿里巴巴的灵感来自马来西亚

· 马云 阿里巴巴

无人超市是这么破产的：小情侣撕掉付款码偷一堆零食开溜

· 无人超市 无人超市被盗 付款码

3分钟收费2元！ofo回应涨价：正测试新的计费方式

· ofo回应涨价 ofo涨价

美女记者直播世界杯遭强吻 淡定完成工作后发帖寻人

· 直播世界杯遭强吻 世界杯 直播

新五环之歌被指侵权！岳云鹏为美团改编广告曲被诉索赔50万

· 新五环之歌侵权 美团 岳云鹏

苹果被澳洲罚款怎么回事？罚多少钱？被罚原因及详细经过介绍

· 苹果被澳洲罚款 第三方维修手机 苹果手机

小伙利用PC退货漏洞疯狂薅羊毛 致沃尔玛损失130万美元

· PC退货漏洞 沃尔玛

20元成12家视频网站会员怎么回事？乐尚视界APP运营者被捕，涉案逾亿元

· 20元成12家视频网站会员 视频网站 乐尚视界
查看更多
﻿

编辑推荐

知乎回应世界杯广告质疑：广告语符合逻辑 并非博出位

[动态]· 06月21日

太合音乐集团完成10亿元量级新一轮融资

[动态]· 06月21日

黄章自曝魅族“梦想系列X8”新机 搭载骁龙710处理器

[数码]· 06月21日

PayPal将于7月1日起停止快捷人民币提现业务

[动态]· 06月21日

台积电宣布投资250亿美元 研发5纳米制造工艺

[动态]· 06月21日

腾讯游戏：未成年人单日消费超500元将提醒 标准未来可能降

[动态]· 06月21日

深圳网信办大力出击，共关闭199个非法微信公众号

[动态]· 06月21日

携程：国人赴俄花费超30亿，福建土豪花85万参团看球

[趣咖]· 06月21日