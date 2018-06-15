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拼多多回应商家维权事件：扣款全赔付消费者，拼多多分文不取

2018-06-15 09:17 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 6 月 15 日消息    近日，大量商家前往拼多多上海总部维权事件备受关注，昨天下午拼多多官方作出回应表示，维权的均为问题商家，所扣除的“消费者赔偿金”，均已全部赔付相关消费者，拼多多分文不取。

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拼多多在声明说说明了维权事件的前因后果，据介绍 6 月 13 日 13 时许，拼多多上海办公所在地， 14 名商家以“维权”为名，冲撞、击打写字楼保安人员，强行翻越闸机，抢占电梯，干扰正常办公秩序。后经写字楼物业公司报警，警方进行了现场处置。

在现场聚集的 14 名问题商家中， 7 家存在售假情况， 6 家存在商品描述不符情况， 1 家存在虚假发货情况，拼多多按相应情形，分别对问题商家作出扣除“消费者赔偿金”的处理。所扣除的“消费者赔偿金”，均已全部赔付相关消费者，拼多多分文不取。

拼多多强调，无论压力多大，我们打假的决心不变，我们站消费者的立场不变。

以下为拼多多官方回应全文：

关于6. 13 个别问题商家“维权”的情况说明

6 月 13 日 13 时许，拼多多上海办公所在地， 14 名商家以“维权”为名，冲撞、击打写字楼保安人员，强行翻越闸机，抢占电梯，干扰正常办公秩序。后经写字楼物业公司报警，警方进行了现场处置。

发生这一冲突，我们深表遗憾。任何商家钱款被扣都难免心有不甘，我们体谅商家的过激行为，原本无意就此对外发声，不过，个别问题商家将其现场拍摄的视频在社交媒体广为散布，多家媒体也表示关切，有必要现将情况加以说明。

昨日现场聚集的 14 名问题商家中， 7 家存在售假情况， 6 家存在商品描述不符情况， 1 家存在虚假发货情况。相关事实已经平台初审、复核程序核查，证据确实。依据商家入驻平台时与拼多多共同签署的《平台合作协议》，拼多多按相应情形，分别对问题商家作出扣除“消费者赔偿金”的处理。

所扣除的“消费者赔偿金”，均已全部赔付相关消费者，拼多多分文不取。对商家扣款和对消费者赔付，均有极其严格的资金监管流程，所谓“靠罚款商家牟利”一说纯属误读，事实上也绝无可能发生。

问题商家的过激“维权”，一些人对平台严处的误读，并非偶发，时时让我们备感压力。但拼多多从成立第一天起就投身打假，执行的可能是电商行业最严的“假一赔十”标准，并严格要求合作商家货要对版、发货按时。

无论压力多大，我们打假的决心不变，我们站消费者的立场不变。

我们希望，问题商家能够理性维权，可以依法通过司法程序主张自己的权益。

我们相信，诚信经营才有明天。除了售假商家会被我们永久拉黑之外，出现商品描述不符或发货问题的商家，及时弥补失误，后来年销售额过千万、过亿元的成功商家，在拼多多平台上比比皆是。

谢谢各位关注。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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