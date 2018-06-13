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滴滴公布安全升级新进展：恢复部分顺风车夜间时段订单

2018-06-13 16:01 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 6 月 13 日消息    在 21 岁空姐深夜乘滴滴顺风车遇害事件之后，滴滴官方对平台进行了全面的整顿。此前，滴滴已经完成全部个性化标签和评论功能下线、车主每次接单前必须进行人脸识别等整改。

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题图：pexels

今天，滴滴出行再次宣布安全升级工作的最新进展，官方表示计划于 6 月 15 日局部恢复部分顺风车夜间时段的订单。出于安全的考虑，目前夜间时段的顺风车订单，将只允许车主与乘客为同一性别方可合乘出行，即男车主接男乘客，女车主接女乘客。

此外，顺风车还将于 6 月 22 日小范围上线测试护航模式和安全共建卡功能，为用户提供更全面的安全保障。

以下为公告全文：

滴滴出行安全升级工作进展更新(2018.6.13)

为满足部分顺风车用户的出行需求，在综合评估现有安全能力过去三周的作用和效果后，我 们计划于 6 月 15 日局部恢复部分夜间时段的订单(具体开放时间段为，22：00-24： 00 和 05：00-06：00 )。出于安全的考虑，目前以上两个夜间时段的顺风车订单，将只允许车主与乘客为同一性别方可合乘出行，即男车主接男乘客，女车主接女乘客。

顺风车还将于 6 月 22 日小范围上线测试护航模式(开启该模式，可自动分享轨迹给紧急联系人，平台实时关注彳f程轨迹并在异常时介入)和安全共建卡功能(展示车主和乘客上传的真实照片和车辆等信息，可供双方在行程开始前相互查看并核实)，为用户提供更全面的安全保障。同时，本月内滴滴快车、优享、拼车、小巴也将在国内小部分城市测试行程中录音功能。测试期间，我们仍将广泛征集乘客、司机与社会各方的意见与建议，进一步评估该功能在全国 范围内推广的可行性。

此外，我们已经委托北京环球律师事务所全权保管 100 万元线索资金，与线索提供人的后续沟通及奖金发放工作。希望相关申领人能够提供切实有效的证据，并经公安机关确认对案件侦破确有重大帮助后，尽快与该律所联系。

如于 9 月 1 日仍无公安机关确认有效线索，该 100 万元奖金将直接捐赠给公安部主管的中华见义勇为基金会，以弘扬社会正气，倡导见义勇为，帮助更多有需要的人。

北京环球律师事务所联系方式

地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 15 层& 20 层 联系电话：8610-65846688

滴滴出行6 月 13 日


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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