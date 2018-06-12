完美世界将与Valve合作，为中国玩家提供Steam中国版

站长之家（Chinaz.com）6月12日消息：今日，完美世界股份有限公司发布关于与 VALVE 公司签署授权协议建立 STEAM 中国的公告，公告称，Steam 中国是在中国大陆地区运营的 Steam。完美世界与 Valve 公司将共同推进 Steam 中国，积极促成 Steam 中国的上线、推广及游戏产品的引进。

此前，完美世界代理了Valve旗下的DOTA2、CSGO两款游戏。完美世界CEO萧泓表示，公司将通过STEAM中国推出更多游戏产品。据了解，完美世界与美国Valve将在STEAM中国项目上密切合作，推动其建立、推广、和游戏上线。STEAM全球其他已有的运营与服务不受影响。

STEAM是全球最大的PC端数字分销平台之一，玩家可以购买、下载、讨论、上传、和分享游戏及游戏相关内容。STEAM目前已为全球千百万玩家提供了超过两万款开发商提供的游戏产品，其中包括在STEAMVR技术基础上创作的超过三千款VR类产品。

由于双方还未公布“Steam中国”的具体上线时间和细则，所以关于已购项目、个人库存以及社区资料的同步问题没有一个明确的答案，具体如何还有待进一步的消息。

不过，有网友表示Steam中国版的推出，并不觉得是个太兴奋的消息，该锁区还是会锁区，游戏审核也是个大问题。