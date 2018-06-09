万达茂总经理坠楼的真相是什么？警方排除他杀

万达茂总经理为什么会坠楼死亡，万达茂总经理徐毓是谁?万达茂总经理坠楼背后原因是什么?据南京栖霞警方通报，南京万达茂分公司总经理徐某死因系高楼坠亡，排除他杀，请不信谣言、不传谣。

昨天，一条重磅消息震动了江苏商界。南京万达茂“六一”盛大开业后，总经理徐毓女士却突然坠楼离世。

据悉， 45 岁的徐毓女士生前曾在金鹰、爱尚天地、南京河西万达等多家大型商业机构担任高管，是赫赫有名的商界女强人。她的突然离世，让家人背负了巨大痛苦，她为何会这么做?社会上是更是流传着多种说法。

该内部人士透露，徐毓确实是在办公楼坠楼发生不幸，但并不像网络所传“跳崖”或是“在一处工地坠亡”，至于是否自杀，“这个我们没法下定论，是自杀还是意外还是其它原因，都需要公安局公布，我们现在都在配合调查”。

得知妈妈死讯，徐毓女儿痛哭流涕。“我老婆性格这么阳光、积极向上，很有主见的人，怎么可能出现这种情况。”突如其来的噩耗让徐毓的丈夫李先生无法接受。事发后，李先生一直在处理妻子的后事。李先生说，他希望万达茂的管理方能对徐毓死亡当天下午的一些细节进行说明和核实，但始终得不到任何答复。

家人和朋友都表示，徐毓是一个活泼开朗的人，而且最近这段时间还和朋友们约了不少饭局，生前从未有任何抑郁和精神恍惚的迹象。流传的谣言对这个已经痛苦万分的家庭又是一次深深的打击。

据了解，南京万达茂总投资 150 亿元，总体量 120 万方，是万达集团创新的特大型文化旅游项目，融入了全球唯一的东方文化主题乐园，以及中国最长 520 米的室内商业步行街。

据《扬子晚报》报道，开业三天，南京万达茂开业前三天人流量 100 万，累计营业额逾亿元。预计每年接待游客总数超 3000 万人次，创造近 1 万个就业岗位。