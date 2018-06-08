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针对微信违规群，官方回应：会立即处理

2018-06-08 15:47 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com） 6 月 8 日消息：今天下午，微信安全中心在其公众号中发表了一篇名为《关于微信群聊内文明对话、理性表达的规范与建议》的文章，文中指出最近接到了部分用户举报，称有些以“xx对骂群”为名的群内存在地域黑、谩骂、色情、赌博等不良信息，违反了《微信个人账号使用规范》，将对其进行违规处理。

以下为微信安全中心发布文章全文

我们收到用户投诉举报：有部分以“xx对骂群”为名的微信群内，存在谩骂、地域歧视等不文明行为甚至色情、赌博等不良信息，相关行为不仅违反《微信个人帐号使用规范》，也影响到用户在微信群聊内的正常交流。对此，我们将根据用户投诉提交证据进行核实，如举报内容存在违规，将立即处理。

用户如发现所在微信群存在违规行为，也欢迎投诉举报。[投诉方式]：在群聊天页面点击右上角“。。。” → 点击“投诉” → 选择违规类型 → 勾选聊天证据并提交 ，来完成群违规行为投诉。

微信团队会根据用户提交的证据材料进行核实确认，并根据《微信个人帐号使用规范》对存在违规行为的帐号或群进行处理：对个人帐号，将会进行包括但不限于封停功能、限制登录处理 ；对微信群明确存在整体恶意的，将会实施限制群功能（封群）处理。

我们支持用户在微信内的合理自由表达，但也提醒并建议大家进行文明对话、理性沟通。微信群建立者、管理者也应当对微信群进行有效管理，我们呼吁并提醒广大用户自觉规范群组使用行为，构建文明有序的网络群体空间。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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