拼多多为什么回应？关闭涉事店铺 下架违规商品

站长之家（China.com）6月7日消息：今天上午，拼多多回应针对法制晚报有关“拼多多现违法涉黄涉暴力商品”的报道。拼多多官方微博发文表示紧急排查，关闭涉事店铺，下架违规商品，并对法制晚报的监督表示感谢。

此前，法制晚报的报道称，拼多多上除了可以拼着买到又便宜又好的商品外，还有不少涉黄、涉暴力且涉违法的商品，包括开刃刀、伪基站设备、摩托车车牌及充气娃娃等。

当晚拼多多官方微博发文称高度重视此事，正在紧急排查，并启动全面、系统清理，关闭涉事店铺，下架违规商品，情节严重的店铺已被列入平台“黑名单”。

拼多多在文中还表示：“一直以来，拼多多在入驻规则中均要求商家网售商品必须合法，严禁销售违规、违法产品。目前，拼多多商品审核系统 24 小时自动识别、自动巡查违禁品，并通过人工排查随时下架违规、违禁品，及时处理违规商家。”

“感谢媒体监督，作为一家成立不到 3 年的公司，拼多多深知还有太多不足。欢迎各界向我们举报平台上店铺的违规行为，我们将严肃处理，并配合相关部门坚决打击制售违禁品的黑色产业链。我们希望全电商行业一起推动图片识别、AI巡检技术的进步，未来能够彻底清除该类商品，营造电商发展的健康环境。”