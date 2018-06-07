2018年全国各地高考作文出炉！说说你会怎么写的？ ​​

每年的高考既牵动着千万家庭的神经，同时也吸引着全社会的目光。而每年各地高考作文选题更是受到了网友的关注，2018 年各地高考语文科目考试已经结束，各地高考作文选题也已经出炉，快来看看，如果你是考生，这个作文你会怎么写?

【北京高考大作文 二选一：新时代新青年、绿水青山图】今年北京卷的高考大作文仍然是二选一，要求考生从下面两个题目中任选一题。

1、今天，众多 2000 年出生的考生走进高考考场。 18 年过去了，祖国在不断发展，大家也成长为青年。请以“新时代新青年——谈在祖国发展中成长”为题，写一篇议论文。

2、生态文明建设关乎中华民族的永续发展，优美生态环境是每一个中国人的期盼。请展开想象，以“绿水青山图”为题，写一篇记叙文，形象展现人与自然和谐相处的美好图景。

【上海高考语文作文题】生活中，人们不仅关注自身的需要，也时常渴望被他人需要，以体现自己的价值。这种“被需要”的心态普遍存在，对此你有怎样的认识?请写一篇文章，谈谈你的思考。要求：(1)自拟题目;(2)不少于 800 字。

【江苏 2018 高考作文题出炉】花解语，鸟自鸣。生活中处处有语言，不同的语言打开不同的世界，比如雕塑，基因等都是语言，还有有声的、无声的语言。语言丰富生活，演绎生命，传承文化。请以此为话题写一篇不少于 800 字的文章，题目自拟，体裁不限，诗歌除外。

【 2018 全国一卷高考作文题出炉：写给未来 2035 年的那个他】 6 月 7 日上午， 2018 年高考语文考试将结束，据提前出考生的透露，今年的语文作文题目是材料作文，大致给了中国 2000 年至今发生的一些事情、中国取得的一些成就，有7、 8 个事例，选择角度写一篇文章，想像一下这封信可以封存到时空胶囊内，给 2035 年 18 岁的人读。

【刚刚， 2018 年广东高考作文题目出炉!】曾日月之几何，“千禧宝宝”已赴战高考，“ 00 后”的时代将正式开启。捧着保温杯、泡着枸杞茶的你，看着奔赴考场的“青葱面孔”，想必脸上早已老泪纵横，心中却仍然“老鹿蹒跚”。刚刚，广东高考作文题目新鲜出炉↓↓，还记得你当年的高考作文吗?

【天津高考作文公布：围绕“器”写作】阅读下面材料，根据自己的体验和感悟，写一篇文章。生活中有不同的“器”。器能盛纳万物，美的形制与好的内容相得益彰;器能助人成事，有利器方成匠心之作;有一种“器”叫器量，兼容并包，彰显才识气度;有一种“器”叫国之重器，肩负荣光，成就梦想……要求：①自选角度，自拟标题; ②文体不限(诗歌除外)，文体特征鲜明; ③不少于 800 字;④不得抄袭，不得套作。