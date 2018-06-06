“扫一扫”分享到微信

动态

乐视高管称不放弃 乐视股东大会审议11项增资议案

2018-06-06 17:20 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家（Chinaz.com）注：昨天上午，乐视网(召开 2018 年第二次临时股东大会，审议了关于乐视网对乐视致新增资 3 亿元的议案等，公司高管就乐视网现状进行了回应。

此次股东大会主要的议案为 11 家公司对乐视网控股子公司乐融致新增资的27. 4 亿元。这 11 家公司包括：TCL、京东、苏宁等。目前，包括弘毅等在内的三家公司并未签署最终协议。

乐融致新此次的增资估值为 90 亿元。增资完成后，乐视网对乐融致新的持股比例从此前的40.31%下降至33.46%。

6 月 5 日，乐视高管赵凯针对乐视网退市风险回应称，管理层已充分认识到问题，正在积极努力做相关动作，并不存在放弃乐视网，只管乐视致新的情况。而刘淑青表示，不会放弃乐视网的发展机会，会寻找更多机会。

截至 2017 年年底，乐视系等关联方对乐视网的关联欠款余额约为 73 亿元。

W020170810615093336925.jpg

据悉，在 6 月 4 日，乐视网披露对深交所问询函回复的公告， 6 月 5 日上午，乐视网股价一度冲高上涨7.18%，截至 6 月 5 日收盘，乐视网报3. 72 元/股，上涨2.76%。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

董明珠再怼贾跃亭：同样是网红 我对所有股民负责

董明珠再怼贾跃亭：同样是网红 我对所有股民负责

FF样车运抵北京 网友：贾跃亭没回来，车回来了

FF样车运抵北京 网友：贾跃亭没回来，车回来了

FF样车运抵北京 网友：离贾跃亭回国还会远吗？

FF样车运抵北京 网友：离贾跃亭回国还会远吗？

独家！香港时颖公司才是贾跃亭背后白武士

独家！香港时颖公司才是贾跃亭背后白武士

相关热点

南孚发布首款世界杯无线充：80元/饼干大小

· 南孚 无线充 世界杯

星巴克支付宝小程序正式上线 能给好友“定时送”心意

· 星巴克 支付宝 星巴克小程序

作死！抖音推广对英烈不敬内容 今日头条致歉已开除相关负责人

· 抖音推广出现对英烈不敬内容 抖音 今日头条

百度百科推出本人词条编辑服务：可免费修改自己百科词条

· 百度百科 词条编辑 百科词条

华为很吓人的技术有多厉害？余承东：比小米8高5.6帧稳定2倍

· 华为吓人的技术 余承东 小米8

盒马机器人餐厅抖音走红 网友：科技让更多人失业

· 盒马鲜生 机器人餐厅 抖音

微信OK微博OK有何不同？ 网友：原来手势也有情绪

· 微信OK 微博OK OK手势

神操作！微软收购GitHub引网友不满，集体晒表情包抗议

· 微软收购GitHub 表情包 社交网络

俞敏洪diss马云：同样是3年高考，马云上专科我上北大

· 俞敏洪diss马云 俞敏洪 马云

外卖小哥凌晨被困电梯，客户竟发帖调侃：那你就睡电梯里吧

· 外卖小哥 外卖订单
查看更多
﻿

编辑推荐

传GitHub也和谷歌谈判卖身，但微软出价太高了

[外闻]· 06月06日

搭载“吓人技术”的荣耀Play正式发布：1999元起

[数码日爆]· 06月06日

星巴克支付宝小程序正式上线 能给好友“定时送”心意

[动态]· 06月06日

马斯克：特斯拉Autopilot自动驾驶系统即将免费试用

[外闻]· 06月06日

头条就抖音推广对英烈不敬内容致歉 网友：应一视同仁

[趣咖]· 06月06日

百度百科推出本人词条编辑服务：可免费修改自己百科词条

[动态]· 06月06日

火币集团宣布启用新的全球品牌，发布火币区块链大数据

[区块链]· 06月06日

印象笔记完成重组 获红杉资本宽带数亿元融资

[资本]· 06月06日