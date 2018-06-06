乐视高管称不放弃 乐视股东大会审议11项增资议案

站长之家（Chinaz.com）注：昨天上午，乐视网(召开 2018 年第二次临时股东大会，审议了关于乐视网对乐视致新增资 3 亿元的议案等，公司高管就乐视网现状进行了回应。

此次股东大会主要的议案为 11 家公司对乐视网控股子公司乐融致新增资的27. 4 亿元。这 11 家公司包括：TCL、京东、苏宁等。目前，包括弘毅等在内的三家公司并未签署最终协议。

乐融致新此次的增资估值为 90 亿元。增资完成后，乐视网对乐融致新的持股比例从此前的40.31%下降至33.46%。

6 月 5 日，乐视高管赵凯针对乐视网退市风险回应称，管理层已充分认识到问题，正在积极努力做相关动作，并不存在放弃乐视网，只管乐视致新的情况。而刘淑青表示，不会放弃乐视网的发展机会，会寻找更多机会。

截至 2017 年年底，乐视系等关联方对乐视网的关联欠款余额约为 73 亿元。

据悉，在 6 月 4 日，乐视网披露对深交所问询函回复的公告， 6 月 5 日上午，乐视网股价一度冲高上涨7.18%，截至 6 月 5 日收盘，乐视网报3. 72 元/股，上涨2.76%。