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百度百科推出本人词条编辑服务：可免费修改自己百科词条

2018-06-06 16:43 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 6 月 6 日消息    今天，百度百科宣布推出了“本人词条编辑服务”，如果发现自己的词条出现错误或者不够完善，就可以免费申请这个服务，更便捷地修改自己的词条。

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据介绍，“本人词条编辑服务”是百度百科为了提高人物词条信息准确性，方便本人便捷修改自己词条的错误而推出的服务，并且这项服务完全免费。

用户想要申请“本人词条编辑服务”需要满足以下条件：

  • 有属于自己的词条(就是名字跟你一样，内容写的也是你，重名的不算，并且只针对百度百科已成功收录的词条开放，暂未成功收录的词条，则需要首先按照百度百科创建规则创建词条);

  • 词条名字得和身份证一模一样(艺名、笔名、曾用名不算);

  • 有工作证明、技能证书等能够区分你和其他同名人身份的证件。

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百度强调，本人编辑是针对已经进行了实名认证并且成功绑定了自己词条的用户，提供本人上传资质的渠道，词条仍然是开放、人人可编辑的。另外本人编辑≠本人随便编辑，虽然可以通过上传线下资质照片和保证函来补充参考资料，但是像本人成就、学术作品、涉医涉政等高风险的内容，还是需要提交线上资料来佐证的。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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