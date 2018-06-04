今日头条列举腾讯封禁行为，欲其赔偿9000万元

站长之家（Chinaz.com） 6 月 4 日消息，今天，今日头条发布了一篇名为《“腾讯公司不正当竞争行为”的事实与说明》的文章，文中大致叙述了腾讯公司从 3 月份以来一直对头条系列的产品存在封禁，在封禁的同时还进行“污名化”，以达到其有“合理”理由进行不正当竞争的目的。

文中详细列举了腾讯对头条产品封禁的经过， 3 月 8 日，抖音、火山链接分享到朋友圈有可能仅为自己可见; 3 月 25 日，抖音分享到QQ空间仅为自己可见; 4 月 11 日开始至今，西瓜、抖音、火山分享到微信、QQ链接不能播放; 5 月 15 日，抖音个人页图片被朋友圈屏蔽; 5 月 16 日，西瓜视频网站被腾讯电脑管家标记为不安全网站; 5 月 18 日，抖音“第一届文物戏精大赛”H5 被微信直接封杀; 5 月 25 日，腾讯旗下QQ空间PC端分享今日头条文章链接(域名www.toutiao.com)时，无法正常显示;微信甚至一度发布公告，称“外部链接不得在未取得信息网络传播视听节目许可等法定证照的情况下，以任何形式传播含有视听节目的内容”。

除此之外文章还指出微信恶意抹黑抖音，嫁祸抖音。

对于腾讯的“QQ空间拦截、屏蔽头条网页链接” “腾讯安全管家作为安全软件拦截、屏蔽头条网页链接”等等不正当竞争行为头条已经向法院提出诉讼。头条方要求腾讯公司立即停止这一行为，并且公开道歉，以及赔偿共计 9000 万人民币的损失。



