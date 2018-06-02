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腾讯起诉今日头条怎么回事？为什么只索赔1元？今日头条如何回应？

2018-06-02 11:37 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：腾讯和今日头条干起来了!昨日，腾讯称被被今日头条及抖音诋毁，起诉今日头条系索赔 1 元并公开道歉。腾讯方面认为，头条系在抖音上诱导、鼓励并纵容以“微信封杀抖音”为主题的视频挑战活动，并在头条上大范围主动推送文章《要多少文件腾讯才肯收手》的行为，严重侵害了腾讯的公司声誉，遂向北京市海淀区人民法院提起了诉讼。

昨日晚间，今日头条方面对此作出了回应。对于今日头条全量弹窗新华网批评腾讯游戏网文一事，张一鸣承认头条在操作中确实有问题，应该更谨慎，回原网站核对标题和出处，涉及腾讯的稿件反而更应注意。但他认为，这事和腾讯屏蔽头条系产品并无关系，直言腾讯一点都不坦诚。

QQ截图20180602095320.jpg

今日头条高级公关总监杨继斌则表示，腾讯这一做法不过是为自己封杀抖音等头条系产品增加理由。在“技术BUG、视频许可证、视频整顿”等理由之后，腾讯终于有了最雄辩的封杀理由。

对于腾讯要暂停双方合作的说法，抖音发文回应称“‘相关合作’是什么?解释权属于腾讯，但看起来，分享是不可能继续分享的了。这可能是二十岁的腾讯，送给不到两岁抖音的儿童节礼物吧。”并表示，“朋友圈就留给微视吧”。

对此，张一鸣表示没在怕的，还称将静候更多风暴。今日头条官方已经对腾讯的不正当竞争行为提出诉讼。 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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