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暴风集团回应“9亿巨额资金链缺口”报道：与事实严重不符

2018-06-01 10:52 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 6 月 1 日消息    日前，有有自媒体发表了一篇题为《暴风集团生死劫：巨额资金链缺口难解5000 万迷你融资杯水车薪》文章，文中指出，暴风集团面临着严重的资金链危局，资金链缺口已经高达 9 亿元等多处负面信息。

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今日，暴风集团官方针对该报告发布声明表示，文章中核心财务数据与事实严重不符，核心逻辑和对暴风集团经营状况的评价对投资者有极大的误导。暴风集团表示，“ 9 亿巨额偿债缺口泰山压顶”标题严重误导投资者，公司 2017 年度、 2018 年一季度资产负债率均为65%左右，处于正常的行业平均水平。

暴风集团要求作者立刻删除在各个平台发表的文章，停止对暴风集团的负面影响。暴风集团保留对作者和其所属机构采取一切法律措施维护自身权益的权利。

声 明

财经自媒体“财报研究院的雪球原创专栏”于 2018 年 5 月 31 日发表了题为“暴风集团生死劫：巨额资金链缺口难解5000 万迷你融资杯水车薪”文章，文章中核心财务数据与事实严重不符，核心逻辑和对暴风集团经营状况的评价对投资者有极大的误导。现要求作者立刻删除在各个平台发表的文章，停止对暴风集团的负面影响。暴风集团保留对作者和其所属机构采取一切法律措施维护自身权益的权利。

文章中的多处错误信息：

1. 创业板上市公司净利润定义理解错误

《创业板股票上市规则》所要求的净利润均为归属于上市公司股东的净利润，文章中的描述和结论并非归母净利润，其对净利润的定义理解错误。《创业板股票上市规则》第十七章 释义 (十四) 净利润的定义为：指归属于公司普通股股东的净利润，不包括少数股东损益金额。

2. 文章内容错误：如果不能，那么这对于合并报表已经连续亏损两年的暴风集团来说，接下来很可能将面临着退市生死劫的考验……

公司上市至今，归属于上市公司股东的净利润均为正，未出现两年亏损状况。

3. 文章内容错误：目前，暴风集团已经连续两年巨额亏损，而对于创业板公司来说，没有退市缓冲期，如果连亏三年，很可能会被深交所直接摘牌退市

公司上市至今，归属于上市公司股东的净利润均为正，未出现两年亏损状况。

4. “ 9 亿巨额偿债缺口泰山压顶”标题严重误导投资者

公司 2017 年度、 2018 年一季度资产负债率均为65%左右，处于正常的行业平均水平。以巨额偿债缺口定义公司的经营状况，是对投资者的极大误导。

5. 文章数据错误： 2017 年，暴风集团的营收15. 44 亿元，较 2016 年小幅下滑;

2017 年度，暴风集团的营收为19. 15 亿。较 2016 年增长16.25%。

6. 文章内容错误：在公司陷入持续亏损、高管陆续离职和大股东不断减持等一系列负面因素的困绕下

最近两年公司持股5%以上的大股东均未减持。

暴风集团

2018 年 5 月 31 日

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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