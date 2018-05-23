给力！美团外卖将于6月在全国开启​“号码保护”功能

站长之家(Chinaz.com) 5 月 23 日消息 今天，美团网官方微信公总号宣布，美团外卖将升级去年推出的“号码保护”功能，于 6 月在全国范围默认开启“号码保护”功能，这意味着骑手、商家都不能获取用户的真实电话号码了。

官方表示，美团外卖在解决了运营商大规模接入技术不成熟等难题后，预计在今年 5 月底，“号码保护”功能将全面覆盖北上广深四个城市， 6 月将覆盖全国绝大多数商家。同时，此功能将在用户端全部默认开启，最大范围保护用户个人信息。

据介绍，“号码保护”是美团外卖于 2017 年推出的功能，用户开启后将对商家和骑手隐藏用户真实电话号码，保护个人隐私。今年，美团外卖将投入 1 亿元资金持续推广“号码保护”功能，随着“号码保护”功能的优化升级和大范围推广，将会给用户带来更全面的保护。

用户进入订单页面后，在订单详情下方可以看到号码保护相关功能，骑手、商家均无法获知用户的真实电话号码。除了“号码保护”功能，美团外卖还从技术上建立了全方面的纵深防御体系，通过数据加密、数据脱敏等多种隐私保护技术为用户的信息安全提供全方位保障。