“扫一扫”分享到微信

动态

给力！美团外卖将于6月在全国开启​“号码保护”功能

2018-05-23 16:57 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(Chinaz.com) 5 月 23 日消息    今天，美团网官方微信公总号宣布，美团外卖将升级去年推出的“号码保护”功能，于 6 月在全国范围默认开启“号码保护”功能，这意味着骑手、商家都不能获取用户的真实电话号码了。

图片.png

官方表示，美团外卖在解决了运营商大规模接入技术不成熟等难题后，预计在今年 5 月底，“号码保护”功能将全面覆盖北上广深四个城市， 6 月将覆盖全国绝大多数商家。同时，此功能将在用户端全部默认开启，最大范围保护用户个人信息。

据介绍，“号码保护”是美团外卖于 2017 年推出的功能，用户开启后将对商家和骑手隐藏用户真实电话号码，保护个人隐私。今年，美团外卖将投入 1 亿元资金持续推广“号码保护”功能，随着“号码保护”功能的优化升级和大范围推广，将会给用户带来更全面的保护。

用户进入订单页面后，在订单详情下方可以看到号码保护相关功能，骑手、商家均无法获知用户的真实电话号码。除了“号码保护”功能，美团外卖还从技术上建立了全方面的纵深防御体系，通过数据加密、数据脱敏等多种隐私保护技术为用户的信息安全提供全方位保障。

图片.png

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

外卖平台开展自查，严打黑作坊 近2万违规店铺被下线公示

外卖平台开展自查，严打黑作坊 近2万违规店铺被下线公示

外卖下半场跟烧钱无关

外卖下半场跟烧钱无关

四面三战，美团赴港IPO推迟

四面三战，美团赴港IPO推迟

可怕！外卖平台用户信息泄露 平均每条不到一毛钱

可怕！外卖平台用户信息泄露 平均每条不到一毛钱

相关热点

三星将在英国剑桥成立人工智能中心 预计招募150名科学家

· 三星 人工智能中心 三星人工智能

抖音的朋友们对不起，文章背后的用户评论欢乐骂战

· 抖音 微信 微视

百度发布智能小程序，开放+AI或是最大利器

· 百度 小程序 AI

滴滴外卖或将登陆南京、成都 现已开放骑手招募

· 滴滴外卖 滴滴 外卖O2O

特斯拉再出事故，34岁华裔工程师跌落池塘死亡

· 特斯拉再出事故 特斯拉

故意划伤豪车后留字条怎么回事？敲诈还留微信号是什么操作？

· 故意划伤豪车后留字条 微信 网贷

以“胡歌女朋友”昵称点外卖遭外卖小哥怒怼：他没有女朋友

· 胡歌女朋友 外卖 胡歌

网络热文疑造假怎么回事？具体什么情况？为什么指向赌博网站？

· 网络热文疑造假 赌博网站 网络博彩

手机号能继承了！手机号成虚拟财产儿子成功继承

· 虚拟财产 手机号能继承 手机号

女子未收快递显示“已签收”，投诉快递员遭殴打

· 投诉快递员遭殴打 快递投诉
查看更多
﻿

编辑推荐

给力！美团外卖将于6月在全国开启​“号码保护”功能

[动态]· 05月23日

特斯拉再出事故，34岁华裔工程师跌落池塘死亡

[趣咖]· 05月23日

多维进阶！中国电竞“玩”出“中国节奏”

[评论]· 05月23日

三星将在英国剑桥成立AI中心 预计招募150名科学家

[动态]· 05月23日

滴滴外卖或将登陆南京、成都 现已开放骑手招募

[动态]· 05月23日

雷军回应小米估值区间为630-680亿美元系谣言

[评论]· 05月23日

男子故意划伤豪车后留微信号 因陷网贷敲诈5万反赔9千

[趣咖]· 05月23日

小米手环3图片曝光 将在小米8发布会上亮相

[数码日爆]· 05月23日