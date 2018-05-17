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腾讯回应抖音起诉索赔：流程无误、会积极应诉

2018-05-17 16:21 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com）5月17日消息：因认为在腾讯公司运营的“微信”客户端上，微信公众号“快微课”发布文章虚构其视频来源，抖音短视频以名誉权侵权纠纷为由将腾讯公司诉至法院，并索赔 100 万元。

对此，腾讯公关总监张军就抖音起诉腾讯并索赔百万一事回应，公众账号有完整的侵权投诉和处理流程，任何机构和个人都可发起，他们也会第一时间处理。他们在接到抖音投诉后已对账号进行审核处理，并表示，自问流程无误，会积极应诉。

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以下为腾讯回复声明：

1、微信公众平台有完整的侵权投诉机制，一经核实，马上会进行相应处理。欢迎抖音及其它所有公众平台用户通过侵权投诉机制向我们反映侵权行为，微信公众平台对所有涉嫌侵权行为的处理一视同仁。

2、经核查了解到，微信根据抖音 4 月 8 日的投诉处理了一批侵权帐号。其中“快微课”公众号收到投诉后已经自行删除了文章。如有更多后续侵权行为，欢迎抖音通过微信公众平台侵权投诉系统向我们反映。

3、截至目前，腾讯方面还未收到海淀法院相关诉讼文书。收到后，腾讯会按照法院诉讼程序积极应诉。

4、点击微信公众平台侵权投诉系统，即可发起投诉。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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