强势！腾讯携《英雄联盟》等3款游戏进入2018亚运会电子体育表演项目

站长之家(Chinaz.com) 5 月 14 日消息 今天下午，腾讯官方宣布，腾讯携《英雄联盟》、《Arena of Valor》、《皇室战争》 3 款游戏进入 2018 亚运会电子体育表演项目，这也是电子体育第一次作为表演示范项目亮相亚运会。

据悉，本届亚运会电子体育比赛共有六个项目，《英雄联盟》、《Arena of Valor》、休闲竞技类个人赛《皇室战争》就占据其中三席。数据显示，《英雄联盟》全球月活跃用户人数突破 1 亿， 2017 年，仅LPL赛区观赛人次突破 100 亿。《Arena of Valor》是此次入选名单中唯一一款中国自研游戏，《Arena of Valor》自公测以来，连续占领了 28 个国家的畅销榜TOP10，跻身 18 个国家的免费榜TOP5。《皇室战争》自上线，就一举拿下苹果谷歌商店“ 2016 年度最佳游戏”，全球注册玩家超过 7 亿。

腾讯集团副总裁程武表示：“感谢亚洲奥林匹克理事会(OCA)和亚洲电子体育联合会(AESF)的认可，腾讯电竞能成为这一历史时刻的参与者与见证者，也感到非常的自豪。相信未来会看到电竞与体育的更多融合，能在更多专业体育赛场上看到电竞项目的身影，为电竞运动的发展带来更多可能。”

腾讯电竞于 2016 年成立， 2017 年就提出了中国电竞的“黄金五年”，今年UP大会上，更是将“体育化”作为核心深度布局。