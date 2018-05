强势！腾讯携《英雄联盟》等3款游戏进入2018亚运会电子体育表演项目

站长之家(Chinaz.com) 5 月 14 日消息 今天下午,腾讯官方宣布,腾讯携《英雄联盟》、《Arena of Valor》、《皇室战争》 3 款游戏进入 2018 亚运会电子体育表演项目,这也是电子体育第一次作为表演示范项目亮相亚运会。

据悉,本届亚运会电子体育比赛共有六个项目,《英雄联盟》、《Arena of Valor》、休闲竞技类个人赛《皇室战争》就占据其中三席。数据显示,《英雄联盟》全球月活跃用户人数突破 1 亿, 2017 年,仅LPL赛区观赛人次突破 100 亿。《Arena of Valor》是此次入选名单中唯一一款中国自研游戏,《Arena of Valor》自公测以来,连续占领了 28 个国家的畅销榜TOP10,跻身 18 个国家的免费榜TOP5。《皇室战争》自上线,就一举拿下苹果谷歌商店“ 2016 年度最佳游戏”,全球注册玩家超过 7 亿。

腾讯集团副总裁程武表示:“感谢亚洲奥林匹克理事会(OCA)和亚洲电子体育联合会(AESF)的认可,腾讯电竞能成为这一历史时刻的参与者与见证者,也感到非常的自豪。相信未来会看到电竞与体育的更多融合,能在更多专业体育赛场上看到电竞项目的身影,为电竞运动的发展带来更多可能。”

腾讯电竞于 2016 年成立, 2017 年就提出了中国电竞的“黄金五年”,今年UP大会上,更是将“体育化”作为核心深度布局。