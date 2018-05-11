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二维码支付存隐患，到底要满足哪些条件才可能被盗？

2018-05-11 16:30 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com）5月11日消息：用二维码进行付款，对广大的消费者来说真的是方便多了，出门不用再带那么多张卡，带上手机就足够了。不用小心翼翼的去输入密码，直接指纹就可以付;不用担心银行卡掉了丢了，被人盗刷了。

但是方便的同时，条码支付也存在一下安全隐患。用户自己被盗刷在此类支付平台上时有发生。

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据人民日报报道，曾腾是广东省江门市一名大学生，他曾在宿舍楼下用手机扫了一辆共享单车上的二维码，扫描后手机自动跳转到一个支付页面，要求支付 299 元押金。

“对方是个支付账户，当时有点着急，没有细看就选择了确认支付。”曾腾说，可支付后他并没能打开车锁，单车软件也未显示押金支付成功。他这才反应过来，自己可能被骗了，再仔细观察刚才扫描的那张二维码，发现是一张贴纸，覆盖了车体本身携带的二维码。

那么到底要满足哪些条件才有被盗可能?当然一扫二维码，账号里金额就被盗，还需要前期再“泄露”些个人信息，比如身份证号，手机号码等等才能满足被盗的综合条件。在窃取余额的过程中，黑客需要重新绑定手机，用新的手机号做验证。满足被盗条件依托于个人的帐号、密码、手机号、身份证号、邮箱，甚至密码保护的问题和答案也有可能。

据悉，中国人民银行发布的条码支付业务规范 4 月 1 日起实施，这一规范主要针对支付风险控制措施较少、安全性较低的静态条码，明确同一客户银行或支付机构单日累计交易金额应不超过 500 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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