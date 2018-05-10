广电总局：直播、短视频网站主动自查自纠 清理问题节目

站长之家(Chinaz.com) 5 月 10 日消息 今天，国家广播电视总局公开发文称，一批社会直播和短视频网站主动响应管理要求开展自查自纠，其中包括微博、秒拍、好看视频、好兔视频、快视频、虎牙、斗鱼等短视频和直播网站以及腾讯视频、优酷、爱奇艺等综合性视频网站都加入其中。

据介绍，上述平台组建专项清查团队，集中对涉黄、格调低俗、宣扬暴力、恶搞经典、歪曲历史、非法剪辑拼接等问题节目进行清理，共计自査清理下线问题音视频节目 150 余万条，封禁违规账户 4 万余个，关闭直播间 4512 个，封禁主播 2083 个，拦截问题信息 1350 多万条。在主动清理问题节目的同时，各家网站均重视和加强了审核管理长效机制建设。

以下为公告全文：

今年以来，针对当前网络视频行业存在的突出问题，国家广播电视总局会同属地管理部门以约谈、整改、下架、永久关闭问题产品等“组合重拳”开道，依法严肃问责了“今日头条”“快手”等问题性质严重的视频网站，督其全面深入整改，深刻反思企业应尽的社会责任，对全行业形成警示和教育，带动了一批社会直播和短视频网站自查自纠，进一步深度清理了网络空间的精神毒品、垃圾和糟粕，促使相关互联网企业进一步提升了责任意识、强化了管理措施。

近一个月来，微博、秒拍、好看视频、好兔视频、快视频、虎牙、斗鱼等短视频和直播网站以及腾讯视频、优酷、爱奇艺等综合性视频网站，纷纷响应管理要求，组建专项清查团队，集中对涉黄、格调低俗、宣扬暴力、恶搞经典、歪曲历史、非法剪辑拼接等问题节目进行清理，共计自査清理下线问题音视频节目 150 余万条，封禁违规账户 4 万余个，关闭直播间 4512 个，封禁主播 2083 个，拦截问题信息 1350 多万条。在主动清理问题节目的同时，各家网站均重视和加强了审核管理长效机制建设。有的网站新增完善了涉及恶搞经典、儿童邪典和相关有害敏感信息关键词库 8800 余条，建立了有害视频样本库，提高了问题节目的排查能力，遏制了问题节目的再次传播。有的定期发布不良信息自查通告，公布下架节目名单和处罚账号，公开不良内容举报电话，鼓励社会监督。有的升级账号管理措施，将黑名单与身份证、手机号信息挂钩，并应用人脸识别技术进行用户认证。有的建立红色经典节目库对节目源进行保护。有的新建正能量内容池，进行首屏优先推荐。有的制定增加了公序良俗审核标准和未成年人保护防控手段。