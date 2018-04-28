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摩拜宣布架构调整：王晓峰卸任 胡玮炜担任CEO

2018-04-28 16:44 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com）4月28日消息：今天下午，摩拜内部信宣布：于个人原因，摩拜联合创始人王晓峰将卸任摩拜单车CEO职位，出任摩拜单车顾问。创始人胡玮炜将出任摩拜CEO，并任命刘禹为摩拜总裁，向CEO汇报。

王兴和胡玮炜在内部信中表示了对他的感谢：“特别感谢王晓峰，过去的两年多时间里，我们服务了 2 亿多的用户，进入了 200 多座城市， 15 个国家，感谢王晓峰为此立下的汗马功劳。我们也期待他以新的角色继续关注和助力摩拜的新发展。”

据悉， 4 月 3 日，摩拜股东会投票通过了美团收购一案，美团以35%美团股权加65%的现金正式收购摩拜单车。

以下为内部邮件全文：

亲爱的mobikers：

过去这一年，一面是瞬息万变的市场，一面是日新月异的组织生长，对我们所有人来说也是面对变化、拥抱变化的一年。在此，非常感谢每一位mobiker，不管喧嚣还是宁静，顺风还是逆势，我们在一起成长，这是非常非常珍贵的经历，更难得的是，我们在证明我们不仅仅有情怀，我们还有坚韧不拔的勇气和力量，要做成一件事情不是一年两年的，可能是十年二十年甚至更长时间。

从现在开始，我们希望通过团队共同的努力，建立起能更好服务于用户的清晰战略、推进更加精细化的运营、投资于核心竞争力的建设，并探索和美团的最佳协同，积极布局未来。

在此，向大家宣布一些新的组织调整：

1、创始人胡玮炜担任摩拜CEO，同时，任命刘禹为摩拜总裁，向CEO汇报。作为有多年实战经验的互联网创业者及共享经济的早期践行者，刘禹具备优秀的战略前瞻性和团队管理能力。加入摩拜前，刘禹曾任阿里巴巴集团旗下阿里语言总经理，也是摩拜的特别顾问，在他任职顾问期间，刘禹为公司带来了积极的影响。相信在新的岗位上他会为公司的发展作出重要贡献。

2、组建成立新的智慧交通实验室，致力于为城市提供智慧出行综合解决方案。摩拜联合创始人，原CTO夏一平将担任该部门负责人，向美团高级副总裁王慧文汇报。

3、由于个人原因，摩拜联合创始人王晓峰将卸任摩拜单车CEO职位，出任摩拜单车顾问。在这里，要特别感谢王晓峰，过去的两年多时间里，我们服务了 2 亿多的用户，进入了 200 多座城市， 15 个国家，感谢王晓峰为此立下的汗马功劳。我们也期待他以新的角色继续关注和助力摩拜的新发展。

摩拜自从创立起，有过荣耀时刻，有过困难曲折，但不变的是所有mobikers共同的使命，这也是我们对未来充满信心的来源。从我们制造出第一辆共享单车开始，我们就始终怀抱让自行车回归城市的梦想，给城市带来越来越美好的生活方式。未来，我们也将始终如一，专注初心，让大家生活更好!

摩拜董事长 王兴

摩拜创始人 胡玮炜

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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