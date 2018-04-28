玩美五一，买小米手机送电视，首次售卖有品产品

玩美五一，来自小米之家的诚意

买手机送电视and买电视送手机，小米之家首卖有品爆品

2018年 4 月 28 日，五一小长假即将开启，新一波福利也如期来袭，根据目前小米方面公布的消息显示，此次活动的主题是“玩美五一”。为了给米粉们超过预期的体验，五一劳动节做出更具吸引力的促销政策，点燃这个小长假。小米有品也第一次进入到小米之家，让更多喜欢品质生活的米粉可以现场体验购买。小米在持续保持线上市场领跑的同时，展开“新零售”战略，大力开拓线下市场，本周会有 61 家新店，服务更多的米粉。

小米有品爆品产品首次进入小米之家

众所周知，小米有品是小米旗下以品质生活为中心的精品电商平台，主要用小米模式做生活消费品，把小米式的极致性价比扩展到更多的家居生活领域。产品涵盖了家居、日用、家电、智能、影音、服饰、出行、饮食、餐厨等产品品类，不仅产品丰富，而且设计精良，多款产品获得了国内外设计大奖。以前小米有品只是一个网络平台，但现在，有品要进驻小米之家，进军线下市场!

据小米工作人员介绍，首批有 8 家新店可以体验、售卖有品产品，分别是深圳布吉万象汇、深圳星河COCO CITY、广州番禺永旺梦乐城、武汉金银潭永旺梦乐城、上海长风大悦城、常州新北万达广场、南宁江南万达、东莞汇一城。这 8 家新开设的门店具备消费需求集中的共性，尤其是年轻人群体对于追求高品质生活、追求设计感和科技感，小米产品和有品的产品在这里都备受用户欢迎，小米有品的产品在这里销售更贴合他们的消费习惯。

有品首次进入小米之家对小米有着特殊意义，更显示了小米用创新的商业模式，改造传统零售业、推动中国消费以及制造业升级的决心。据了解，此次会有 40 多个品类的产品进入小米之家，所选产品能让线下用户直观体验的产品特点，具有良好的产品体验，更直观的感受质感以及精致的外观设计。以极印手机照片打印机为例，浅薄轻巧，通过色带与相纸一体式小型化设计，让整机长度与高度大幅缩减，磨砂处理工艺，让人爱不释手。配合着AR拍照技术，让照片与视频云端关联，可随时体验虚实互动的AR照片效果。

买一送一，玩美五一

4 月 28 日至 5 月 1 日期间，小米之家开启主题为“玩美五一”的盛大促销活动。买小米MIX2 全陶瓷尊享版送小米电视4A32 寸;买小米电视465 英寸，送小米Note 3 4+64GB手机;购小米MIX2 全系列手机任一款，赠送 79 元 颈枕眼罩套装;购小米Note 3、小米Max 2、红米 5 等机型赠送 59 元卫浴五件套。

买一送一，买小送大

买一送一，买大送小

除此之外，米家智能家庭套装+米家小白智能摄像机，套餐直降 40 元;米家车载空气净化器+米家车载空净除甲醛滤芯，套餐直降 70 元;小米极简都市双肩包+TS尼龙偏光太阳镜，套餐直降 60 元。

组合套餐，更加优惠

买手机赠好礼

值得一提的是此次线下活动，还增加了一些新玩法，在新零售方面颇具心得的小米在本次五一期间，整合线上线下资源，到小米之家扫码，即可获得小米商城的 100 元组合优惠券，让线下新零售插上互联网的翅膀，具备线上电商一样的高效率。

新机小米6X，赋能 61 家新店

这个周末就是大家期待已久的五一小长假了，将同时有 18 家小米之家同开，为整个五一小长假增添了更多欢乐的气氛。其中永州、台州、舟山、廉江、潜江这五座城市首次迎来小米之家的到来，在这里可以咨询、体验、现货购买小米产品，为五个城市的米粉提供零距离感受高品质小米产品的新去处。广州、深圳、上海、福州、南阳、武汉等十一个城市的米粉，又多了新的选择，新店的开业将距离米粉更近一步。线下市场对于手机品牌尤为关键，是新零售不可或缺的重要一环。本周除了 18 家小米之家盛大开业以外，还有 44 家县级授权店开业，它们分布在全国 16 个省，深入渗透到县级城市，为更多的米粉提供服务，把线下市场的产品穿透力，做到了极致。 61 家新店，是小米新零售战略的乘势进击。

定价仅 1599 元起的小米6X，对比普遍定价约 3000 元的市场同级产品，被评价为“几乎同样的配置，几乎一半的价格”，树立了线下手机市场的价格标杆。该新品刚刚上市就受到广大用户的热衷，尤其是在线下零售市场，消费者对于产品的外观颜值、拍照效果、材质触感方面的要求极高，小米6X恰恰在这些方面能够满足线下消费者的需求。这个五一小长假，大家也能到全国各地的小米之家和线下门店体验到刚发布的这款为新零售打造的新机。

小米6X机身非常纤薄，仅有7. 3 毫米厚，“杨柳腰”设计的运用，更让小米6X的视觉厚度大幅收窄，并更加贴合手掌，握起来更加舒适自如。后置超浅指纹区结合机身防指纹涂层，手感可以说是如丝般顺滑。AI双摄的人工智能场景相机，就是小米6X升级拍照体验的秘密武器，小米6X后置相机保留了小米MIX 2S同样的AI场景相机功能，可智能识别 25 种标签，实现多达 206 种场景的实时优化，还能拍摄逆光人物剪影。



