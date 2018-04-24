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马化腾都打Call的腾讯文档到底有哪些逆天功能？

2018-04-24 16:07 稿源：站长之家  0条评论
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QQ截图20180424161029.jpg

站长之家（Chinaz.com）注：4 月 18 日，腾讯QQ团队发布“腾讯文档”，腾讯董事会主席马化腾同一天发布朋友圈称，“团队给我的意外惊喜，没有一丝丝的防备，八年前原本希望广研团队开发，但广研做成微信后就放下了。今天反而由SNG QQ团队做了，而且还有微信小程序版。”

据了解，腾讯文档支持随时创建、编辑以及多人协作，同时支持一键翻译、实时股票函数和浏览权限安全可控等智能化操作，以及打通QQ、微信、TIM等多个平台编辑和分享。

马化腾直接为一款产品打Call很少见，腾讯文档凭什么?不就是一个办公产品吗?后来才发现有人把它玩出了新境界……

一篇文档要经过多少关卡才能“逃出生天”?上到老板下到隔壁组阿花，修改的版本足以塞满一个文件夹。

一：高效多人协作

传统文档，n次修改产生n个文档

而使用腾讯文档，你就可以将文档分享给他们，可多人同时在线修改。修改的内容会同步显示在每个人的屏幕上，并标记出谁在编辑，防止错乱。

重要的是，腾讯文档会实时保存正在编辑的内容，什么死机啦、忘记保存啦，这些悲剧统统不存在的。PC端甚至还可使用「查看修订记录」的功能，随时回到历史版本并保存，真正的每一步都算数!

二：跨平台在线编辑

由于打通了微信、QQ等平台，无论你用的是电脑、手机还是平板，任意设备都可以顺畅访问腾讯文档，并自由分享。 

因此即使不在电脑前，只要手机网络通畅，不管是紧急准备资料还是修改文档，都毫无压力。

同时，腾讯文档还支持微软Word、Excel本地文档向在线文档的双向转换，让工作更加轻松。

三：自由设定权限

文档上线会不会很不安全?链接泄露了怎么办?腾讯文档早有防备。

在使用腾讯文档时，每一个文件都可以随时单独设置查看权限，还可以针对微信或QQ好友设置查看权限，避免内容泄露和恶意篡改。 

请以上清单所有者自备搓板 

也就是说，如果没有得到所有者授权，即使拿到文档链接也没有半毛钱用处。

独门武功：一键翻译和实时股票

腾讯文档还接入了腾讯翻译君的能力(目前仅限PC端)，只需点击右上角“译”字按钮即可全文秒变英文。翻译质量杠杠的，译文还能一键生成单独文档，好用得妙不可言。

在表格中插入实时股票信息也非常简单，一串简单的“=STOCK(股票代码，数据类型)”函数，就能让表格中的股票信息自动更新(目前仅限PC端)。要知道，如果想在Excel实现这一功能，可要费九牛二虎之力呢! 

 功能如此强大的腾讯文档，你说得花多少钱?答案是：完全免费!

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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