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为视频影片刷量数亿次 爱奇艺起诉盗刷流量公司

2018-04-23 11:00 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com）4月23日消息：网播剧动辄破百亿播放量，甚至攀升至热播榜，而背后推手可能是精心设计的刷流量软件。近日，爱奇艺起诉杭州一家“盗刷流量”公司索赔 500 万。

上海市徐汇区人民法院日前公开开庭审理了北京爱奇艺科技有限公司针对杭州某信息科技有限公司、吕某某、胡某某的“刷量”行为提起的民事诉讼案。

爱奇艺公司诉称，其旗下运营的爱奇艺视频网站需要采集视频访问者的访问次数、IP地址、访问时间等数据，然后根据这些真实数据的分析结果，制定视频内容推荐、版权采购、广告合作、服务器布局等一系列经营策略。准确真实的视频访问数据对爱奇艺公司自身、上游的视频内容供应商、下游的广告商以及爱奇艺视频播放服务的真实用户而言，都至关重要。

爱奇艺公司认为，被告通过控制诸多域名，集中借助上海地区的服务器连续访问爱奇艺视频内容，在短时间内迅速提高特定视频内容的访问量。据不完全统计，自 2017 年 2 月 1 日至 2017 年 6 月 1 日，三被告在爱奇艺网站制造了 9 亿多次的虚假视频内容访问次数。这种“刷量”行为干扰了视频网站的正常功能，破坏了网络视频行业的市场公平秩序，违背了诚实信用的公认商业道德，违反了反不正当竞争法等法律规定。

据悉，这也是国内首例因视频网站“刷量”而引发的不正当竞争案件，法院将择日作出宣判。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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